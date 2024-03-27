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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

"رسـولنا قدوة لنا".. أمسيات رمضانية في مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية

صدى البلد

واصلت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع بيت العائلة المصرية، تنفيذ فعاليات برنامج الأمسيات الرمضانية "رسـولنا قدوة لنا"، في نسخته الرابعة بمراكز شباب محافظات الجمهورية، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وتحت شعار "حقوق الإنسان في الأديان السماوية".


واستعرضت اللقاءات - بحسب بيان أصدرته الوزارة اليوم /الأربعاء/ - وثيقة التسامح "أذهبوا فأنتم الطلقاء" التي أطلقها رسولنا الكريم - صلي الله عليه وسلم - يوم فتح مكة، وهي أعظم وثيقة للتسامح، وذلك حينما ملك أمر من طردوه وآذوه واتهموه باتهامات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان وضيقوا الخناق على كل أتباعه ومناصريه، وبرغم كل ذلك لم يفكر رسولنا الكريم في الانتقام أو الثأر منهم أو حتى رد الإساءة بالإساءة، حيث كانت رسالته كلها رحمة وعفو وتسامح ومودة،* فقد أرسله الله برسالة عامة شاملة وكاملة وهادية للناس أجمعين ، فقد تفضل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بأن جبله على كل خُلُق فاضل، ثم أثنى عليه بعظمة خلقه منذ بداية بعثته؛ بقول الله تعالى: وإِنك لعلى خُلقٍ عظيمٍ.


وشددت اللقاء على أن نشر السلام وقيم التسامح، يُعد رسالة إنسانية سامية جداً، ورقياً وعنواناً للحضارة، وتأتي انطلاقاً من مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية، وأن المبادرات التي يطلقها بيت العائلة المصرية تنطلق من نقاط وأرضية مشتركة قائمة علي عدم المساس بالأمور العقائدية ونشر ثقافة معتقدات الآخر، حتى تعم القيم الإنسانية في العالم .


وفي نهاية الفعاليات ألقى مجموعة من المنشدين مدائح نبوية تحاكي حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ، حيث تنعكس روحانيات الشهر الفضيل من خلال التواصل واللقاءات مع الأهل والأصدقاء، وكذلك انتشار الخيم الرمضانية وموائد الإفطار والسحور . 


وينفذ البرنامج من خلال الادارة المركزية للتعليم المدني " الادارة العامة للبرلمان " بالتعاون مع بيت العائلة المصرية (مشيخة الأزهر الشريف، الكنيسة المصرية)، حيث يتم تنفيذ 135 أمسية رمضانية بواقع 5 أمسيات بكل محافظة، بمشاركة 27 ألفا من أعضاء نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية ، اعضاء مراكز الشباب والجامعات المصرية . 


ويهدف البرنامج إلى نشر المفاهيم الصحيحة، ونبذ المفاهيم المغلوطة، ونشر ثقافة التعايش السلمى والمجتمعى، ومواجهة الأفكار حول تعاملات الرسول الكريم مع الاخر ومع أسرته الأخوة، والوطنية، والمواطنة، وقيمة الحياة، وقتك حياتك .


يذكر أن بيت العائلة المصرية يعمل على زيادة المحبة والتسامح بين أطياف الشعب المصري، وذلك من خلال الاشتراك في الكثير من الأعمال الوطنية، مبينًا أن بيت العائلة المصرية ليس بديلا لأي مؤسسة أو القانون إنما هو مساند ويعمل في تناغم مع المؤسسات، للقضاء على الفتن .

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