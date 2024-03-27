هاني حتحوت يكشف خطة صفقات الزمالك في الانتقالات الصيفية

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن خطة نادي الزمالك في الانتقالات الصيفية.

وقال “حتحوت”، في برنامجه التلفزيوني، "إن الزمالك يرغب في ضم حارس جديد من الحراس، وعلي رأس الأسماء العلوطي وجنش واحمد الشناوي ووليد ازارو".

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لمباراة فيوتشر والزمالك في ذهاب دور الثمانية ببطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم 31 مارس، وتقام مباراة الإياب بينهما في 7 أبريل، وستكون المباراتان في الساعة العاشرة مساءً باستادالقاهرة.

ويلتقي الفائز في مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر مع الفائز في مباراة الملعب المالي ودريمز الغاني في نصف نهائي البطولة، وسيكون اللقاء الأول في القاهرة سواء كان الفريق الفائز الزمالك أو مودرن فيوتشر، بينما ستكون المباراةالثانية خارج القاهرة.