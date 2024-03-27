المغرب.. إحباط عملية كبرى للتهريب الدولي للمخدرات



نجحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء المغربية في إحباط عملية كبرى للتهريب الدولي للمخدرات، وحجز عشرة أطنان و300 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وأسفرت العمليات عن ضبط سيارتين محملتين بشحنات كبيرة من مخدر الشيرا، واحدة تم توقيف سائقها، بينما رفض سائق السيارة الثانية الامتثال حيث أطلق عدة عيارات نارية من بندقية للصيد كانت في حوزته موصولة بحزام محشو بالخراطيش مما دفع رجال القوة الأمنية لإطلاق النار عليه حيث اردوه قتيلا.

وتم حجز كميات كبيرة من مخدر الشيرا داخل السيارتين، ناهز وزنها الإجمالي عشرة أطنان و300 كيلوجراما.