ناقد رياضي يفتح النار على حسام حسن: لا يسمع إلا نفسه

علّق الناقد الرياضي شادي عيسي علي هزيمة منتخب مصر أمس أمام كرواتيا .

وكتب “عيسى” من خلال حسابه الشخصي إكس: افتكروا يا أصدقائي أمرًا واحدًا وهو أن الكابتن حسام حسن لا يسمع غير لحسام حسن ولا يري غير ما يري..

‏فكلنا ناخد جنب ونستني حسام حسن هايقول إيه لحسام حسن".

وتعرض منتخب مصر للخسارة أمام كرواتيا، بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على استاد مصر، في نهائي بطولة كأس العاصمة.

وافتتح التسجيل المنتخب المصري، عن طريق رامي ربيعة في الدقيقة 5 من عمر المباراة، بعد ما سدد محمود تريزيجيه كرة قوية من تنفيذ ضربة حرة، حيث تصدى الحارس نيديليكو لابروفيتش للكرة ببراعة، لكن محمد حمدي تابع الكرة وأرسل عرضية أرضية، واستقبلها رامي ربيعة بتسديدة داخل الشباك ليسجل الهدف الأول.