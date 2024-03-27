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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل مران الأهلي الأول في تنزانيا .. شاهد

صدى البلد

شارك اللاعب احمد حسن لقطات من المران الأول للأهلي داخل تنزانيا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب أحمد حسن:"تفاصيل مران الأهلي الأول في تنزانيا

كولر وخالد بيبو يجتمعان مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

تدريبات استشفائية للاعبين الدوليين علي هامش مران الفريق الجماعي.

تدريبات بدنية وفنية لباقي اللاعبين في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بالمباراة".

 

ويستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى فى ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال فى الثامنة مساء (بتوقيت القاهرة) الجمعة 29 مارس الجارى على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام.
 

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، في تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبًا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

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