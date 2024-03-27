عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنرال يحذر: الجيش لا يستطيع توفير ما يكفي من الذخيرة لحماية إنجلترا

صدى البلد

تعاني القوات المسلحة البريطانية من نقص حاد في الذخيرة، وفقا لشهادة مسؤول عسكري كبير أمام أعضاء البرلمان. وأبلغ الفريق السير روب ماجوان، نائب رئيس أركان الدفاع، أعضاء البرلمان أن الإنفاق الحالي على الذخائر لا يرقى إلى المتطلبات اللازمة لمعالجة مجموعة التهديدات التي تواجه المملكة المتحدة.

وفي حديثه أمام لجنة الدفاع المختارة، أكد السير روب ماجوان على الحاجة الملحة لزيادة التمويل لتعزيز القدرات الدفاعية للمملكة المتحدة. وشدد على ضرورة الاستثمار في الذخائر ونظام دفاع جوي وصاروخي متكامل لحماية أصول المملكة المتحدة ضد التهديدات الجوية، محليًا وخارجيًا.

واعترافًا بخطورة الوضع، كشف ماجوان أن وزير الدفاع جرانت شابس والقادة العسكريين ناشدوا رئيس الوزراء ريشي سوناك للحصول على موارد إضافية. وعلى الرغم من دعوة شابس إلى زيادة ميزانية الدفاع ـ مقترحاً زيادة من 2.27% إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي ـ إلا أن هناك فجوة كبيرة تظل قائمة في قدرة المؤسسة العسكرية على شراء الأسلحة الأساسية.

إن الكشف عن أوجه القصور هذه في الاستعداد العسكري البريطاني يفرض ضغوطًا متجددة على سوناك لتخصيص المزيد من الأموال لقطاع الدفاع. وسلط وزير القوات المسلحة السابق مارك فرانسوا الضوء على ضعف المملكة المتحدة في حالة وقوع هجوم صاروخي، مشيرًا إلى تقاعد طائرات الإنذار المبكر المحمولة جواً دون استبدالها بشكل مناسب.

علاوة على ذلك، يواجه سوناك دعوات لتعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب مخاوف بشأن إساءة استخدام المكونات المصنوعة في المملكة المتحدة في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. وحث دبلوماسيون ومسؤولون عسكريون سابقون الحكومة على وقف الصادرات العسكرية إلى إسرائيل حتى يتم اتخاذ إجراءات ملموسة لمنع المزيد من الانتهاكات.

ويأتي هذا النداء وسط تصاعد التوترات في غزة، حيث يحث مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إسرائيل على رفع القيود المفروضة على توصيل المواد الغذائية إلى شمال غزة، محذرا من أزمة إنسانية تلوح في الأفق. وأدى قرار إسرائيل بوقف التعاون مع الأونروا، وكالة الأمم المتحدة للاجئين للفلسطينيين، إلى تفاقم المخاوف بشأن رفاهية المدنيين في المنطقة.

ومع تطور المناقشات حول الإنفاق الدفاعي وصادرات الأسلحة، تجد المملكة المتحدة نفسها عند منعطف حرج، حيث تتصارع مع تحديات الأمن الداخلي والالتزامات الإنسانية الدولية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الفطر 2024.. ما موعد صرفها ومن المستحقين

حادثة .. تصادم سيارة بتريلا ووفاة 9 أشخاص|صور

أول ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معا بعد الطلاق |شاهد

بشرى ومفاجأة من الحكومة لمواليد الثمانينات.. قصة المعاش المبكر| تفاصيل

تراجع أسعار السلع 30% بعد 48 ساعة بتنسيق حكومي.. تعرف على القائمة الجديدة

دوره انتهى مع منتخب مصر .. منشور مثير من مهيب عبد الهادي

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

ألفاظ وعلاقات خارجة.. مفاجآت في تحقيقات النيابة بشأن قضية فتاة الشروق

ترشيحاتنا

رئيسة وزراء لاتفيا: حلف الناتو ليس مستعدا لإرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا

الاتحاد الفلسطيني يعلن موافقة فيفا على أحقية وسام أبو علي بتمثيل منتخب بلاده

علاء مرسي: أنا أكثر شخص أذى نفسه.. وممكن أخسر الفن عشان كرامتي

فى أول ظهور له .. تريزيجيه يوجه رسالة للجماهير بعد خسارة كأس عاصمة مصر

برنامج حياة كريمة يقدم جائزة مالية لدار تحفيظ قرآن كريم

بـ استفتاء جماهيري .. اختيار قطع شهر مارس لتأريخها بـ متاحف الآثار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تهرب إذا غرقت سيارتك تحت الماء؟

أسود جلد.. جوري بكر تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

فستان جريء.. آيتن عامر تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

أمك مش زعلانة عليك؟ بسمة وهبة تحرج نزار الفارس بهذا السؤال.. ما القصة؟

شبه فريد شوقي.. العوضي: أفتخر إنهم شايفين فيا حاجة من النجوم الكبار

أسماء جلال قالتها لحماتها| يعني إيه حيزبونة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ