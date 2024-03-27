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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تعزز اختبار المواطنة بأسئلة عن اليهودية وسط تصاعد معاداة السامية

صدى البلد

في محاولة لمواجهة تصاعد الهجمات المعادية للسامية وتعزيز القيم الألمانية، يواجه المهاجرون الذين يسعون للحصول على الجنسية الألمانية الآن أسئلة حول الحياة اليهودية وعلاقة ألمانيا بإسرائيل كجزء من اختبار المواطنة الخاص بهم. ويأتي هذا القرار وسط زيادة كبيرة في الحوادث المعادية للسامية في أعقاب هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس على إسرائيل والصراع اللاحق في غزة.

وستتطلب الأسئلة الجديدة من المتقدمين إثبات معرفتهم بمختلف جوانب الثقافة والتاريخ اليهودي، بما في ذلك إنشاء المستوطنات اليهودية في ألمانيا وأهمية دولة إسرائيل. وشددت وزيرة الداخلية نانسي فيزر على أهمية هذه الأسئلة، قائلة إنها تهدف إلى منع معاداة السامية من الحصول على الجنسية الألمانية. وأكد فيزر أن الأفراد الذين لا يشاركون القيم الألمانية، بما في ذلك الالتزام بمكافحة معاداة السامية والعنصرية، سيتم حرمانهم من الجنسية.

ويتضمن اختبار المواطنة المتجدد أيضًا استفسارات حول المحرقة، مع فرض عقوبات صارمة على إنكار المحرقة، والاعتراف بمسؤولية ألمانيا التاريخية عن حماية اليهود ودعم إسرائيل. في حين أنه لا يُطلب من المتقدمين الاعتراف صراحة بحق إسرائيل في الوجود، إلا أنه يجب عليهم إظهار فهم واضح لالتزام ألمانيا تجاه الجاليات اليهودية ودولة إسرائيل.

على الرغم من الانتقادات بأن الأسئلة الجديدة قد لا تمنع الأفراد ذوي الآراء المعادية للسامية بشكل فعال من الحصول على الجنسية، إلا أن المسؤولين يقولون إنه من الضروري مواجهة المهاجرين بهذه القضايا كجزء من عملية التجنيس. تقدم الحكومة دورات تحضيرية لاختبار الجنسية، تتكون من أسئلة متعددة الخيارات تغطي جوانب مختلفة من التاريخ والثقافة والحكم الألماني.

في عموم الأمر، يؤكد تنفيذ هذه الأسئلة الجديدة على تصميم ألمانيا على مكافحة معاداة السامية والتمسك بقيم التسامح والتنوع وإحياء ذكرى المحرقة. ومن خلال مطالبة المهاجرين بإظهار المعرفة والفهم للحياة اليهودية والمسؤولية التاريخية لألمانيا، تهدف الحكومة إلى ضمان منح الجنسية فقط لأولئك الذين يشتركون في هذه المبادئ الأساسية ويؤيدونها.

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