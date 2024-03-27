أحمد حسن يعلن موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

كشف الكابتن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وفريق سيمبا التنزاني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن: "الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وفريق سيمبا التنزاني يقام في السادسة مساء غد الخميس بتوقيت القاهرة، في قاعة الاجتماعات في استاد بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا".

ويستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى فى ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال فى الثامنة مساء (بتوقيت القاهرة) الجمعة 29 مارس الجارى على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام.



ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، في تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبًا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.