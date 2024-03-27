عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك.. جلسة بين جوميز واللاعبين استعدادا لمباراة فيوتشر

صدى البلد

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة  مع اللاعبين على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

شهدت الجلسة تأكيد المدير الفني على اللاعبين بضرورة التركيز والعمل بكل جدية وقوة استعداداً للمواجهة المقبلة، وشدد على  أن المباراة  المقبلة في ذهاب دور الثمانية  للكونفدرالية خطوة مهمة نحو تحقيق الهدف المطلوب في ظل سعي الزمالك للمنافسة على اللقب والتتويج بالبطولة، وأكد على ثقته في قدرات جميع اللاعبين.

وفي نهاية الجلسة شرح المدير الفني البرتغالي العديد من الأفكار التكتيكية الخاصة على اللاعبين لتنفيذها في إطار البرنامج التدريبي الموضوع استعداداً للمواجهة المرتقبة المقبلة .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الفطر 2024.. ما موعد صرفها ومن المستحقين

إنتاج موسم جديد من البصل.. والحكومة تستعد لإعادة تصديره| ماذا عن أسعاره المستقبلية؟

أول ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معا بعد الطلاق |شاهد

حادثة .. تصادم سيارة بتريلا ووفاة 9 أشخاص|صور

بشرى ومفاجأة من الحكومة لمواليد الثمانينات.. قصة المعاش المبكر| تفاصيل

تراجع أسعار السلع 30% بعد 48 ساعة بتنسيق حكومي.. تعرف على القائمة الجديدة

دوره انتهى مع منتخب مصر .. منشور مثير من مهيب عبد الهادي

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

ترشيحاتنا

ضبط جزارين في المنوفية ذبـ.حوا الأحصنة وباعوها للمواطنين بقويسنا

بتصورك وتسجلك.. سيارتك تتجسس عليك وتبيع بياناتك

السر في الانتخابات| ما سبب الخلاف بين مدحت شلبي ومحمود الخطيب؟

غزوة بدر .. كيف شاركت الملائكة والشياطين؟ حسم الجدل في 10 أسئلة عن المعركة

حزب الله يعلن استشهاد عنصرين من قواته في الغارات الإسرائيلية الأخيرة |تفاصيل

للمطلقات| غرامة كبرى تنتظر الزوج المتهرب من دفع النفقة بأمر القانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 19 عامًا على وفاته.. محمود موسي يكشف الأفلام المحببة لـ أحمد زكي

هاف ستوماك .. زوجة ميسي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

تسلا تعلن عن تجربة مجانية لأنظمة FSD في سياراتها

كيف تهرب إذا غرقت سيارتك تحت الماء؟

فيديو

أصبتُ في كتفي ورجلي.. سمية الخشاب تتقدّم ببلاغ ضد برنامج رامز جلال |فيديوجراف

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

أمك مش زعلانة عليك؟ بسمة وهبة تحرج نزار الفارس بهذا السؤال.. ما القصة؟

شبه فريد شوقي.. العوضي: أفتخر إنهم شايفين فيا حاجة من النجوم الكبار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ