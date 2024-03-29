ماذا حدث للمصري العائد من تركيا بسبب الدولار.. تفاصيل

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية 6 متهمين، منهم فرد أمن و5 عاطلين عن العمل إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بقتل مواطن عمدا وتكوين تشكيل عصابة لسرقة العملة من المواطنين الراغبين في تحويل الدولارات بالسوق السوداء.

تفاصيل أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين قتلوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد مواطنا مصريا عائدا من تركيا، ذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله على إثر خلاف سابق بينهم بسبب رفضه التعامل معهم في تغيير العملة؛ فأعدوا لهذا الغرض الأدوات محل الاتهام التالي واتجهوا صوب مسكنه و ما إن دخلوه حتة أردوه ارضاً و شلوا حركته وكبلوه بإيديهم و كمموا فاهه بمنشفة كاتمين أنفاسه حتى سقط قتيلاً ، فأحدوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله.