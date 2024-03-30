قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

قالت فتاة البراجيل في الفيديو الذي لم تتجاوز مدته الثواني القليلة «قولوا لأمي في جنازتي متصوتيش، وقولوا لأخواتي انتم كنتم أعز شيء في حياتي وفي وجودي ومماتي وبلغوا أصحابي يقفوا على قبري ومحدش يصوت، ويطلوا على أمي كل شوية».

شاهد الفيديو:

سادت حالة من الحزن على منطقة البراجيل، بعد أن تم الإعلان عن وفاة فتاة البراجيل رحاب رشدي داخل مستشفى القصر العيني بعد 4 أيام من تناولها مادة سامة بعدما نشرت مقطع فيديو قرابة ثواني وتم إيداع الجثمان تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

طلبت النيابة في الجيزة تحريات المباحث حول الواقعة وقررت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان والوقوف على أسباب الوفاة وملابستها، والاستماع لأسرة الفتاة لمعرفة أسباب الحادث.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، أن الفتاة تدعى رحاب رشدي عبدالعاطي في العقد الثالث من العمر ولقيت مصرعها جراء تناول مادة سامة حيث تم نقلها إلى المستشفى العام ثم توفيت متأثرة بإصابتها.

https://youtube.com/shorts/RB9yncAIhQU

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من مستشفى القصر العيني أفاد بمصرع فتاة بعد أيام من معاناة مع الإصابة بتسمم جراء تناول مادة سامة، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة كشف الملابسات.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الفتاة تدعى رحاب رشدي بالغة من العمر 23 عاما، وأنهت حياتها بتناول مادة سامة حيث تم نقلها إلى المستشفى العام إلا أنها لفظت أنفاسها بعد أيام من تلقيها العلاج في المستشفى.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

وتلقت غرفة العمليات بلاغا بابتلاع فتاة في العقد العشرين مادة سامة وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي موقع الحادث وتم نقلها بالإسعاف إلي مستشفى قصر العيني وتوفيت هناك بعد أيام مع الصراع مع المرض.

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في تخلص رحاب رشدي فتاة اوسيم من حياتها بعدما تناولت قرص الغلة بعد ٢٠ يوم فقط من مقتل خطيبها بيد خطيبها السابق.

وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة الفتاة المتوفاة بعدما اكتشفت اسرتها اصابتها بحالة اعياء فتم نقلها الى المستشفى التي اخبرتهم بحاجتها لقسم سموم نتيجة تناولها مادة قاتلة فنقلوها الى مستشفى قصر العيني وظلت تصارع الموت ٤ ايام حتى فارقت الحياة.

وطلبت النيابة استدعاء اسرة الفتاة لسماع أقوالهم حول ملابسات تخلصها من حياتها.

قبل ٢٠ يوما كانت مدينة البراجيل على موعد مع جريمة قتل بطلها شابين احدهما صاحب مغسلة والاخر عامل لديه عندنا قرر العامل الانتقام من صديقه لتسببه في فسخ خطبته من فتاة ثم التقدم للزواج منها واستدرجه وانهى حياته.