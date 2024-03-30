عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

صدى البلد

قالت فتاة البراجيل في الفيديو الذي لم تتجاوز مدته الثواني القليلة «قولوا لأمي في جنازتي متصوتيش، وقولوا لأخواتي انتم كنتم أعز شيء في حياتي وفي وجودي ومماتي وبلغوا أصحابي يقفوا على قبري ومحدش يصوت، ويطلوا على أمي كل شوية».

شاهد الفيديو:

 

سادت حالة من الحزن على منطقة البراجيل، بعد أن تم الإعلان عن وفاة فتاة البراجيل رحاب رشدي داخل مستشفى القصر العيني بعد 4 أيام من تناولها مادة سامة بعدما نشرت مقطع فيديو قرابة ثواني وتم إيداع الجثمان تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

طلبت النيابة في الجيزة تحريات المباحث حول الواقعة وقررت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان والوقوف على أسباب الوفاة وملابستها، والاستماع لأسرة الفتاة لمعرفة أسباب الحادث.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، أن الفتاة تدعى رحاب رشدي عبدالعاطي في العقد الثالث من العمر ولقيت مصرعها جراء تناول مادة سامة حيث تم نقلها إلى المستشفى العام ثم توفيت متأثرة بإصابتها.

https://youtube.com/shorts/RB9yncAIhQU

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من مستشفى القصر العيني أفاد بمصرع فتاة بعد أيام من معاناة مع الإصابة بتسمم جراء تناول مادة سامة، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة كشف الملابسات.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الفتاة تدعى رحاب رشدي بالغة من العمر 23 عاما، وأنهت حياتها بتناول مادة سامة حيث تم نقلها إلى المستشفى العام إلا أنها لفظت أنفاسها بعد أيام من تلقيها العلاج في المستشفى.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

وتلقت غرفة العمليات بلاغا بابتلاع  فتاة في العقد العشرين مادة سامة وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي موقع الحادث وتم نقلها بالإسعاف إلي مستشفى قصر العيني وتوفيت هناك بعد أيام مع الصراع مع المرض.

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في تخلص رحاب رشدي فتاة اوسيم من حياتها بعدما تناولت قرص الغلة بعد ٢٠ يوم فقط من مقتل خطيبها بيد خطيبها السابق.

وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة الفتاة المتوفاة بعدما اكتشفت اسرتها اصابتها بحالة اعياء فتم نقلها الى المستشفى التي اخبرتهم بحاجتها لقسم سموم نتيجة تناولها مادة قاتلة فنقلوها الى مستشفى قصر العيني وظلت تصارع الموت ٤ ايام حتى فارقت الحياة.

وطلبت النيابة استدعاء اسرة الفتاة لسماع أقوالهم حول ملابسات تخلصها من حياتها.

قبل ٢٠ يوما كانت مدينة البراجيل على موعد مع جريمة قتل بطلها شابين احدهما صاحب مغسلة والاخر عامل لديه عندنا قرر العامل الانتقام من صديقه لتسببه في فسخ خطبته من فتاة ثم التقدم للزواج منها واستدرجه وانهى حياته.

شاهد الفيديو:
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف | تفاصيل وصور

استبعاد مو صلاح وضم آخرين.. ماذا قرر اتحاد الكرة لأولمبياد باريس 2024؟

إجراء عاجل من الكاف تجاه حكم مباراة الأهلي وسيمبا

فتاة البراجيل حست بالذنب| قصة انتحـ ار رحاب ضحية صراع الحب.. تفاصيل

شوبير يصنع التاريخ .. حسن المستكاوي يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام سيمبا

خروج 4 لاعبين من حسابات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر في يونيو

الحق اشتري سيارة قبل هذا الموعد..عضو مجلس إدارة شعبة السيارات يكشف أفضل توقيت

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر

موضوعات متعلقة

حريق مدينة نصر .. بدأ من جراش البرج ووصل للدور الـ١٢ والكاميرا تكشف مفاجاة

الذهب يزحف باتجاه الصعود والدولار يتراجع .. الوقت المناسب لتعويض الخسائر

كتبها من داخل محبسه.. رسالة السائق بقضية حبيبة الشماع

زيفوا لها صورا مخلة.. رئيسة وزراء إيطاليا مطلوبة للشهادة أمام المحكمة

كسر أم خلع.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ومدة غيابه

انخفاض في الحرارة وعودة الأمطار.. توقعات الأرصاد لطقس اليوم

3000 جنيه.. الذهب يسترد خسائره ويستقر عند هذا السعر

ترشيحاتنا

توتنهام يقلب الطاولة على لوتون تاون بالفوز 2-1 في الدوري الإنجليزي

جواز سفر فرنسي مزور و6مسدسات و200 رصاصة.. تفاصيل جديدة عن اعتقال إسرائيلي بماليزيا

متى تبدأ صلاة التهجد؟ اعرف كل أحكامها في دقيقة

وزارة الرياضة تبرر سبب نشر صور أحمد رفعت رفع لاعب فيوتشر

تشيلسي يقع في فخ التعادل أمام ضيفه بيرنلي بالدوري الإنجليزي

وزير خارجية الأردن: نواجه عجرفة إسرائيلية غير مقبولة في رفض حل الدولتين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصير رخيص جدا يحمى من 10 أمراض

مسلسل جودر الحلقة 5 .. ظهور الجنية رتيبة لـ ياسر جلال

طريقة عمل مهلبية بالرمان| بأسهل الخطوات

استبعاد مو صلاح وضم آخرين.. ماذا قرر اتحاد الكرة لأولمبياد باريس 2024؟

فيديو

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

هربا من الشرطة.. التحقيق مع إحسان الترك بسبب سقوط شخص من بلكونة منزله

رؤوف عبد العزيز: مسلسل سر إلهي مليان عضلات تمثيلية والمودة أخرجت طاقتهم

رؤوف عبد العزيز: هدف مسلسل سر إلهي توحيد الأسرة وروجينا تمدنا بالايجابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ