مسئول أمريكي يحذر من خطر المجاعة في شمال غزة

أثار مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية مخاوف بشأن خطر المجاعة الذي يلوح في الأفق في مناطق معينة من شمال غزة، مسلطًا الضوء على الوضع الإنساني المتردي الذي يتكشف في المنطقة وسط الصراع المستمر.

وشدد المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لرويترز، على الحاجة الملحة لزيادة توصيل المساعدات الإنسانية، خاصة في شمال غزة، حيث تعتبر المجاعة خطرا كبيرا وربما تكون موجودة بالفعل في بعض المناطق.

وفي حين شهدت الجهود المبذولة لتوزيع المساعدات في جنوب ووسط غزة زيادة ملحوظة، حيث يتم نشر ما يقرب من 200 شاحنة يوميا، أكد المسؤول على الحاجة الملحة لتوزيع المساعدات على نطاق أوسع لتلبية مجموعة كاملة من الاحتياجات الغذائية بين سكان غزة.

وفي تسليط الضوء على خطورة الوضع، أكد المسؤول على أهمية ليس فقط توفير سبل العيش الأساسية ولكن أيضًا معالجة القضايا الحرجة مثل سوء التغذية وارتفاع معدلات وفيات الرضع. ويعتبر اتخاذ إجراءات عاجلة، إلى جانب تقديم المساعدة المناسبة، أمرا ضروريا للتخفيف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وتأتي تصريحات مسؤول وزارة الخارجية على خلفية التوترات المتصاعدة في المنطقة، حيث تواصل غزة مواجهة آثار الصراع والتحديات المستمرة للوصول إلى الموارد الأساسية.

ومع وصول الحالة الإنسانية في غزة إلى منعطف حرج، فإن الاهتمام الدولي والجهود المتضافرة أمر لا بد منه لتجنب المزيد من تصعيد الأزمة وتخفيف معاناة السكان المتضررين.