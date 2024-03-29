ريال مدريد يواجه مشكلة صعبة بسبب كيليان مبابي

يصطدم ريال مدريد، بمشكلة أخيرة في مساعيه لإتمام صفقة التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وأوضحت صحيفة "آس" أن ريال مدريد كان ينوي تقديم مبابي في حفل جماهيري صاخب في البرنابيو، قبل انطلاق يورو 2024.

وأضافت "هذه الخطة مهددة بالفشل لاعتبارات عديدة، منها ارتباط باريس بمباراته الأخيرة في الدوري أمام ميتز يوم 18 مايو، وبعدها بأسبوع سيلعب ريال مدريد ضد بيتيس في ختام الليجا".

ونوهت بأن الميرنجي في هذه الحالة، يعطي الأولوية للاحتفال بالفوز بلقب الليجا للمرة 36 في تاريخه، عن تقديم مبابي للجماهير.

وأوضحت الصحيفة "ما يعرقل أيضا خطة تقديم مبابي، إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا، مطلع يونيو، مع احتمالية تأهل باريس أو ريال مدريد للقاء الذي سيقام في ويمبلي".

وذكرت صحيفة “آس”: "لكن سيكون بمقدور ريال مدريد، تقديم مبابي بعد النهائي الأوروبي لسببين آخرين، أولهما انتظامه في معسكر فرنسا استعدادا لليورو، وارتباطه الرسمي بتعاقد مع باريس حتى 30 يونيو"

وأتمت "سيتأجل تقديم مبابي لجماهير الريال، لما بعد انتهاء جولة الفريق في أمريكا، قبل استئناف الموسم الجديد من الليجا في 17 أو 18 أغسطس".