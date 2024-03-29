عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس القبائل والعائلات عن مائدة إفطار بدون طعام: القوة تكمن في التضامن والخير

صدى البلد

أطلق مجلس القبائل والعائلات المصرية ،مبادرة «إفطار بدون إفطار» حيث تهدف إلى تقديم الدعم الفعّال من خلال توفير 100 ألف وجبة غذائية خلال شهر رمضان لتعزيز روح الوحدة العربية في وجه التحديات والصعوبات التي تواجهها المنطقة.

وأكد في بيان رسمي، أن جهود تحضير 100 ألف وجبة مساعدة إلى أهالي غزة في شهر الكرم والرحمة تأتي في سياق الحرص على تخفيف العبء عن سكان غزة: «نحن هنا، يداً بيد .. دوماً وليس يوماً».

وشدد مجلس القبائل والعائلات المصرية، على أنه دائماً على العهد مع أهالي غزة، مؤكداً أن القوة تكمن في التضامن والخير.

WhatsApp Image 2024-03-29 at 5.26.12 PM
WhatsApp Image 2024-03-29 at 5.26.12 PM
WhatsApp Image 2024-03-29 at 5.26.11 PM (2)
WhatsApp Image 2024-03-29 at 5.26.11 PM (2)
WhatsApp Image 2024-03-29 at 5.26.11 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-29 at 5.26.11 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-29 at 5.26.11 PM
WhatsApp Image 2024-03-29 at 5.26.11 PM
WhatsApp Image 2024-03-29 at 5.26.10 PM (6)
WhatsApp Image 2024-03-29 at 5.26.10 PM (6)
WhatsApp Image 2024-03-29 at 5.26.10 PM (5)
WhatsApp Image 2024-03-29 at 5.26.10 PM (5)
WhatsApp Image 2024-03-29 at 5.26.10 PM (4)
WhatsApp Image 2024-03-29 at 5.26.10 PM (4)
WhatsApp Image 2024-03-29 at 5.26.10 PM (3)
WhatsApp Image 2024-03-29 at 5.26.10 PM (3)
WhatsApp Image 2024-03-29 at 5.26.10 PM (2)
WhatsApp Image 2024-03-29 at 5.26.10 PM (2)
WhatsApp Image 2024-03-29 at 5.26.10 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-29 at 5.26.10 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-29 at 5.26.09 PM
WhatsApp Image 2024-03-29 at 5.26.09 PM

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حظر التصدير وصرف 6 كيلو.. التموين تقطع الطريق على المتلاعبين بأسعار السكر

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص الجنسية السعودية.. تفاصيل

انهيار في بورصة السلع| انخفاض أسعار الزيت والمكرونة.. الشاي يتراجع لأول مرة.. والسكر يخسر 15 جنيها

سبب إلغاء قرآن الجمعة من الإذاعة اليوم.. تفاصيل

قرار عاجل من الفيفا مع الأهلي بسبب إمام عاشور

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

أقل من 2600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

دوري أبطال إفريقيا| مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام سيمبا التنزاني

ترشيحاتنا

ليلة 20 رمضان.. شعائر صلاة التراويح من الجامع الأزهر الشريف

صراخ وانهيار.. تفاصيل حلقة نسرين أمين ويسرا اللوزي في «رامز جاب من الآخر»

رامز جاب من الآخر.. نسرين أمين تشد يسرا اللوزي من شعرها

جيبوتي: اجتماع قريب بين آبي أحمد والرئيس الصومالي

ليلة عشرين رمضان.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين

انهيار نسرين أمين ويسرا اللوزي في مواجهة نعامة رامز جاب من الآخر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل جودر الحلقة 4 .. ياسمين رئيس تحاول قتل ياسر جلال

حلويات رمضان| طريقة عمل حلي الخشخش

مفاجأة في تلك الدول.. موعد عيد الفطر 2024 بمصر والدول الإسلامية

تعبت من الحر.. مشروبات تروي العطش بسرعة في الصيام

فيديو

إسلام إبراهيم يكشف كواليس مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة": لفيت على الدراي كلين

تم قيد مخالفة.. رسالة صادمة من الصحة السعودية| ما قصتها؟

ريهام حجاج : بكتفي بالدعاء على اللى ظلمني .. ومش برد الإساءة

عاجل وقوع زلزال شعر به المصريين| التفاصيل كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ