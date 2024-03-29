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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استطلاع رأي: 61% من الإسرائيليين متشائمون من استطاعة حكومتهم «القضاء على حماس»

صدى البلد

كشف استطلاع رأي لـ"القناة 13 الإسرائيلية" أن 51% من الإسرائيليين يؤيدون إجراء انتخابات خلال العام الجاري، و38% يعارضون ذلك.

كما أوضح الاستطلاع أن 61% من الإسرائيليين متشائمون إزاء تحقيق هدف القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في حين يعتقد 24% أن الحرب ستنتهي بالقضاء على الحركة.

وفي اليوم الـ175 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أكد الجيش الإسرائيلي إصابة 61 جنديا منذ الأحد الماضي.

ومع استمرار العمليات العسكرية في مجمع الشفاء ومحيطه، وثقت السلطات في غزة، إعدام قوات الاحتلال أكثر من 200 نازح في المجمع منذ بدء العملية، واعتقال نحو 1000 آخرين.

في الوقت نفسه، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أنهم سيصلون إلى "كل مكان يعمل فيه حزب الله  اللبناني في بيروت ودمشق وفي أماكن أبعد" قائلا "سنوسع المعركة ونزيد من وتيرة الهجمات في الشمال ونتحول من مدافعين إلى ملاحقين لحزب الله".

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