القناة 12 الإسرائيلية: الاستعدادات لتنفيذ عملية عسكرية في رفح الفلسطينية بدأت

كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن الاستعدادات لتنفيذ عملية عسكرية في رفح الفلسطينية قد بدأت، وسيتم تنفيذها؛ إذا انهارت صفقة تبادل الأسرى.

وأضافت القناة العبرية، أن جيش الاحتلال بدأ فعليا بعزل رفح واستهداف الأنفاق التي تربط المدينة بوسط القطاع، فضلا عن تصاعد الغارات الجوية على شقق المقاتلين، وغرف العمليات الحربية، وبدء الاغتيالات داخل المدينة.

وعلق المحلل العسكري للقناة الـ13 الإسرائيلية “ألون بن دافيد” على تصريحات قائد المنطقة الشمالية بالجيش، اللواء أوري جوردين، بأن تل أبيب تخوض حربا منذ نصف عام تقريبا، قائلا “إنها حرب تتسم بالجمود الشديد”.

وأشار بن دافيد، إلى أنه من أجل التركيز على الشمال؛ يتعين إنهاء الحرب في غزة، قبل أن يستدرك بالقول إنه "ليس لدى الجيش خطة لإنهاء الحرب في القطاع دون احتلال رفح".