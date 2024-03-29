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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

“استراتيجية إسرائيلية جديدة”.. توتر متزايد على حدود جنوب لبنان | فيديو

لبنان
لبنان

قال العميد أمين حطيط الخبير العسكري والاستراتيجي، إن هناك استراتيجية إسرائيلية جديدة اعتمدت منذ أسبوع، وهذه الاستراتيجية تعوّض بالنسبة لإسرائيل ذهابها إلى حرب شاملة، هذه الحرب الشاملة التي عملت من أجلها طوال الفترة السابقة والتي كانت تتوخى منها أن يقدم لها حزب الله الذريعة للانطلاق إلى الحرب الشاملة التي تورط الولايات المتحدة الأمريكية.

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أضاف الخبير العسكري والاستراتيجي، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مجريات ميدانية وسياسية عدة أدت إلى قطع الطريق على الحرب الشاملة، خاصة أن حزب الله اللبناني لم يقدم الذرائع الكافية لإسرائيل للانطلاق بهذه الحرب، واعتبارها حربًا دفاعية وكذلك الولايات المتحدة استمرت على رفضها لمثل هذه الحرب، وتعمل على تضييق أو محاصرة التصعيد في المنطقة الشمالية من فلسطين المحتلة مع جنوب لبنان.

أوضح أن إسرائيل اعتمدت منذ أيام استراتيجية جديدة عوضًا عن الحرب الشاملة هي استراتيجيات الهجوم بالذراع الطويلة، ومن أجل ذلك بدأت تختار فئتين من الأهداف، الأولى أهداف عسكرية ضمن لبنان وسوريا، والثانية الأهداف المدنية في داخل لبنان وهي تتوخي أن تقوم بهذه العمليات بشكل يؤلم حزب الله ويدفعه للخروج عن الضوابط التي اعتمدها خلال الفترة السابقة.

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