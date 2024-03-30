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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأوكراني يقيل عددا من مستشاريه

زيلينسكي
زيلينسكي

ذكرت وسائل إعلام أوكراني بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أقال عددا من مستشاريه.

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نائبي رئيس مكتب الرئيس أندريه سميرنوف وأولكسي دنيبروف. 

وقام بتعيين إيرينا مودرا وأولينا كوفالسكا ليحلا محلهما.
 

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