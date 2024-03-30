الرئيس الأوكراني يقيل عددا من مستشاريه

ذكرت وسائل إعلام أوكراني بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أقال عددا من مستشاريه.
أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نائبي رئيس مكتب الرئيس أندريه سميرنوف وأولكسي دنيبروف.
وقام بتعيين إيرينا مودرا وأولينا كوفالسكا ليحلا محلهما.
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ذكرت وسائل إعلام أوكراني بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أقال عددا من مستشاريه.
أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نائبي رئيس مكتب الرئيس أندريه سميرنوف وأولكسي دنيبروف.
وقام بتعيين إيرينا مودرا وأولينا كوفالسكا ليحلا محلهما.
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