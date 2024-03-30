عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري يواصل اجتماعاته لمتابعة الاستعداد لفترة أقصى الإحتياجات

وزير الري
وزير الري

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا مع المهندس محمد قاسم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة الشرقية .


وقد شدد الدكتور سويلم على متابعة موقف عقود التطهيرات ونهوها قبل موسم أقصى الإحتياجات ، والمتابعة اليومية لعمليات تأهيل الترع الجارية بمراكز "مبادرة حياه كريمة" ، ومتابعة موقف صيانة البوابات فى زمام الإدارة طبقا للمستهدفات لإحكام عملية إدارة وتوزيع المياه .

txt

نصائح هيئة الدواء المصرية للوقاية من الإمساك في رمضان

txt

الصحة: فحص 6 ملايين و264 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف وعلاج ضعف السمع

txt

الصحة: تطوير وتشغيل 3 أقسام للعلاج الطبيعي فى كفر الشيخ والقليوبية والدقهلية

txt

نقيب البيطريين يهنئ رئيس المجلس الصحي المصري على توليه منصبه الجديد

txt

تدريب طلبة الامتياز بكليات الطب في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية

txt

فحص 795 ألف مواطنا ضمن المبادرات الرئاسية لتحسين صحة المواطنين خلال رمضان

txt

فحص 135.000 منتفع ضمن فعاليات مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة

txt

الصحة: فحص 12.923 مواطن بمبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي

txt

نصائح غذائية لمرضى ضغط الدم المرتفع

txt

رئيس هيئة الرقابة والاعتماد يبحث مع القباج تأهيل منشآت الوزارة الصحية


والتوجيه للإدارة بالعمل على تفعيل دور روابط مستخدمي المياه وإشراكهم في إدارة وتوزيع المياه على مستوي المساقي والترع الفرعية وحل المشاكل التي تواجه المنتفعين فيما بينهم قبل التصعيد لأجهزة الوزارة المختصة ، وكذا قيامهم بتنفيذ أعمال تطهيرات المساقي الخاصة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة استعدادا لموسم أقصي الاحتياجات القادم .


كما وجه الدكتور سويلم بمتابعة أعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة ، مع التركيز على حسم موقف التعديات الواقعة علي بحر مويس ، و وضع جدول زمنى لإزالتها ، ومراعاة إزالة التعديات المستقبلية من المهد قبل تفاقمها ، كما وجه سيادته بالتنسيق بين الإدارة وهيئة الصرف لمتابعة حالة نوعية المياه بمصرف بلبيس وإجراءات تحسين نوعية المياه بالمصرف . 


والتوجيه للإدارة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمباني والشئون الهندسية بالوزارة لمراجعة موقف الأعمال المطلوبة لرفع كفاءة مبني الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الشرقية ، ومراجعة حالة المباني ذات الطابع المعماري الخاص والمميز والحفاظ على الطابع التاريخى والمعمارى لتلك المبانى عند إجراء أي صيانة عليها .


ووجه أيضا بالعمل على زيادة معدلات تحصيل مستحقات الوزارة لدى الوزارات والجهات الأخرى ، ومتابعة تنفيذ منشور التميز غير الاعتيادي ، والتنسيق مع الإدارة المركزية للأملاك لحصر جميع منافع الري التابعة للوزارة وتسجيلها ضمن منظومة حصر الأملاك ، ومراجعة موقف تشكيل لجنة تحديد إيجار المثل للوحدات السكنية والقيمة التي تحددها اللجنة للوحدات السكنية التابعة لإشراف الإدارة المركزية .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 3 جنيهات| مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

700 جنيه زيادة|الذهب يخالف التوقعات بشكل مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

الحق اشتري سيارة قبل هذا الموعد..عضو مجلس إدارة شعبة السيارات يكشف أفضل توقيت

صرفت ملايين على النادي ووالدي بيعمل مشاكل.. أمير مرتضى منصور يكشف أسرار وكواليس عن الزمالك

30 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل ملحوظ.. وهذا ثمن كرتونة البيض الأحمر

فتاة البراجيل حست بالذنب| قصة انتح.ار رحاب ضحية صراع الحب.. تفاصيل

إجازة عيد الفطر 2024.. مفاجأة سارة لطلاب المدارس والجامعات

هل الموجة انتهت.. هيئة الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس السبت

موضوعات متعلقة

نصائح هيئة الدواء المصرية للوقاية من الإمساك في رمضان

الصحة: فحص 6 ملايين و264 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف وعلاج ضعف السمع

الصحة: تطوير وتشغيل 3 أقسام للعلاج الطبيعي فى كفر الشيخ والقليوبية والدقهلية

نقيب البيطريين يهنئ رئيس المجلس الصحي المصري على توليه منصبه الجديد

تدريب طلبة الامتياز بكليات الطب في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية

فحص 795 ألف مواطنا ضمن المبادرات الرئاسية لتحسين صحة المواطنين خلال رمضان

فحص 135.000 منتفع ضمن فعاليات مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة

الصحة: فحص 12.923 مواطن بمبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي

ترشيحاتنا

البحرية الهندية تحرر سفينة صيد إيرانية مختطفة في بحر العرب

صلاة التهجد.. متى تبدأ وعدد ركعاتها والفرق بينها وبين التراويح؟

إعلام روسي: شركات الأدوية الغربية اختبرت دواء مسببا للسرطان في أوكرانيا

العاملون بالتعليم العالي ينعون شقيق الدكتور أيمن عاشور

ضبط قهوجي يدير مصنعًا غير مرخص لإنتاج الأغذية

200 ألف متر..مدبولي يتفقد مصنع أدوات كهربائية بالعاشر من رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين تتألق في سحور رمضان بهذه الإطلالة| شاهد

الصين تسيطر.. ربع السيارات الكهربائية في شوارع أوروبا مصنعة في هونج كونج

بسبب مشكلة خطيرة.. السيارات الكهربائية قد تسبب تلف الكلى والأعصاب وصعوبة التنفس

بالتاتو والذهبي اللافت| ياسمين الخطيب تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير|شاهد

فيديو

أغرب حالة بالعالم .. رجل يتزوج سيدتين برأسين وجسم واحد

هلا السعيد: فتحي عبد الوهاب إضافة مميزة لـ المداح 4| خاص

حقيقة صرف 700 جنيه معاش شهري للمطلقات والأرامل.. ما القصة؟

اتخانقنا ومستحيل نرجع .. هشام ماجد يكشف سبب انفصاله عن أحمد فهمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ