نشرة المرأة والصحة|إلهام شاهين تتألق في سحور رمضان بهذه الإطلالة.. 5 أطعمة غير متوقعة لصحة الكلى

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

هناك بعض الأطعمة التي يمكن تناولها بعد الإفطار للحفاظ على مستوى الطاقة وتجنب الكسل، وإليك بعض الأمثلة، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

تحلم كل امرأة بأن تصبح الأولى والأخيرة لإختيار زوجها وأن تكون الزوجة المثالية بالنسبة له، فإذا كنت من ضمن هؤلاء إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على أن تكوني الأولى والأخيرة في عين زوجك، بحسب ما نشره موقع إكسبريس.

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.



5 أطعمة غير متوقعة لصحة الكلى يجب عليك تناولها يوميا

الكلى عضو مهم ينتج الهرمونات الضرورية للصحة الجيدة، وتوازن الشوارد الكهربائية، وتصفية النفايات من الدم بصمت، يمكن أن يكون مرض الكلى المزمن نتيجة لسوء الاختيارات الغذائية ونمط الحياة.