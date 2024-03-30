رئيس الوزراء يتفقد مصنعا للأدوات المنزلية بالعاشر من رمضان

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أحد مصانع الادوات المنزلية بمدينة العاشر من رمضان ورافقه وزير التجارة والصناعة و رئيس هيئة الاستثمار .

واستمع مدبولي لشرح حول المصنع الذي يُقام على مساحة إجمالية تبلغ 114 ألف متر مربع، باستثمارات تُقدر بـأكثر من 100 مليون دولار.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، قد توجهوا لزيارة مصنع "يوتن" للدهانات والبويات الصناعية.

وأعرب رئيس الوزراء عن مضي الحكومة في تقديم الدعم المطلوب للتوسعات الجديدة لأي مصنع، أو ضخ استثمارات جديدة في مختلف المشروعات التنموية في الدولة.