مفاجأة.. تضاعف ثروة الرئيس الأوكراني منذ عام 2022

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنفسه، أن دخله لعام 2022 ارتفع إلى 12.42 مليون هريفنيا (306000 دولار) من 3.7 مليون هريفنيا في العام السابق عليه، وعزا ذلك إلى تحسن تحصيل الإيجارات وبيع بعض السندات الحكومية، وفق ما ذكرت صحيفة دايلي إكسربس.



ويأتي معظم دخل زيلينسكي من الفوائد المصرفية والإيجارات المستحقة من ممتلكاته.

وحصل زيلينسكي وعائلته على دخل قدره 7.45 مليون هريفنيا أوكرانية من بيع السندات الحكومية، بحسب رويترز.

وقال إن معظم الدخل يأتي من راتبه والفوائد المصرفية والإيجار المستحق من ممتلكاته.

وفي تصريحات سابقة، أعلن زيلينسكي عن دخل عائلي قدره 3.7 مليون هريفنيا وفي عام 2021، قبل اندلاع الحرب في عام 2022، كان الدخل 10.8 مليون هريفنيا، ويعزى الانخفاض الحاد في عام 2022 إلى انخفاض إيرادات الإيجار.

ودعا زيلينسكي المسؤولين الحكوميين إلى الكشف عن دخولهم كجزء من الجهود المبذولة لزيادة الشفافية والقضاء على الفساد بينما تحاول أوكرانيا تلبية المتطلبات الصارمة لمحاولتها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

كما سعى الحلفاء الغربيون الذين يقدمون الأسلحة والمساعدات المالية وكذلك الهيئات الدولية مثل صندوق النقد الدولي إلى الحصول على ضمانات بشأن الجهود المبذولة للقضاء على الفساد.