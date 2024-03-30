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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صناع الخير والمصرف المتحد ينظمان فعالية "يوم في حب مصر".. لإدخال البهجة على اهالي وديان جنون سيناء

صدى البلد

نظمت مؤسسة “صناع الخير للتنمية”، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وقطاع “إيثار” للمسئولية المجتمعية بالمصرف المتحد، بالتعاون والتنسيق مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، للعام الثاني على التوالي، فعاليات رمضانية موسعة بوديان جنوب سيناء، تحت عنوان "يوم في حب مصر" تتويجا لأنشطة تنموية قدمتها المؤسستان داخل وديان جنوب سيناء خلال الفترات الماضية.

أقيمت فعاليات احتفالية "يوم في حب مصر" بمنطقة وادي مندر، وتضمنت تنظيم يوم رياضي تنافسي لعدد من الفرق الرياضية من أبناء المنطقة، وحصل الفائز على كأس مهداة من المصرف المتحد وصناع الخير، كما تضمنت الاحتفالية أيضا تنظيم إفطار جماعي لأهالي المنطقة وسط أجواء روحانية  رمضانية خاصة.

من جانبه، أوضح هاني عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أن فعاليات احتفالية "يوم فى حب مصر"  شملت تنظيم بطولة رياضية ليوم واحد تنافس عليها عدد من الفرق الرياضية من أبناء المنطقة وسط أجواء رمضانية مبهجة وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

كما شملت الاحتفالية تنظيم إفطار جماعي لأكثر من 1000 من أهالي المنطقة، تلاه تنظيم فعاليات كرنفالية للأطفال وتوزيع الهدايا عليهم.

وأوضح عبد الفتاح أن تعاون صناع الخير والمصرف المتحد لدعم أهالينا فى كل مناطق جنوب سيناء وقراها ووديانها متواصل ومستمر، حيث سبق للمؤسستين تقديم خدمات مبادرة “أولادنا فى عنينا” للكشف على طلاب المدارس لكل طلاب المدارس بسانت كاترين وقراها ووديانها، كما تم تنظيم مبادرة “عنيك في عنيا” للكشف على الأهالي أيضا.

وأشار إلى تعدد الخدمات من إجراء التحاليل الطبية والكشف على طلاب المدارس فى مجال طب الأطفال والأنيميا والتقزم، فضلا عن تقديم خدمات طبية متكاملة للحد من مسببات العمى، وتشمل توقيع الكشف وصرف العلاج وعمل النظارات واصطحاب الأهالي إلى القاهرة لإجراء العمليات الجراحية والمتابعة.

من جانبها، أكدت جيهان أبو حسين، مدير قطاع إيثار  للمسئولية المجتمعية بالمصرف المتحد، أن تنظيم المصرف المتحد وصناع الخير لفعاليات "يوم في حب مصر" بمنطقة وادي مندر  استهدف إدخال البهجة والسرور على الأهالي في هذه المنطقة احتفالا بختام أنشطة تنموية نجح في تقديمها المصرف المتحد وصناع الخير لخدمة أهالي وديان جنوب سيناء وقراها خلال الفترة الماضية، وتنوعت بين خدمات طبية متكاملة وخدمات تنموية تستهدف التمكين الاقتصادي، فضلا عن الاستمرار فى توزيع المساعدات الموسمية على الأسر الأولى بالرعاية في مدن جنوب سيناء وقراها، خاصة سكان الوديان المختلفة.

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