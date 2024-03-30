مدبولي يتفقد مصنع كابلات كهربائية بالعاشر من رمضان

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أحد مصانع الكابلات الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان ورافقه وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة الاستثمار.

واستمع مدبولي لشرح حول عمل وإنتاج المصنع واستثماراته .

وقبلها توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه لزيارة مصنع شركة "فريش إليكتريك" لصناعة الأجهزة المنزلية.

وفور وصوله لمقر المصنع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن ضخ أية استثمارات أو توسعات جديدة من القطاع الخاص يعتبر إضافة قوية للاقتصاد المصري، باعتبار أن هذه الاستثمارات توفر حجما كبيرا من العمالة، وتوفر منتجات عديدة بجودة عالية تغطي بها احتياجات السوق المحلية، وهو ما تدعمه الحكومة بقوة، وتشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة القادمة.