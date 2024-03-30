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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية جديدة على قطاع غزة

غارات الاحتلال
غارات الاحتلال

قال الجيش الإسرائيلي اليوم السبت إنه قصف عشرات الأهداف، بما في ذلك نشطاء وتجمعات في وسط وشمال قطاع غزة، وفق ما ذكرت شبكة فرانس 24.

أظهر مقطع فيديو نشره الدفاع المدني الفلسطيني، يوم الجمعة، مركبة مقصوفة في أحد شوارع مدينة غزة. 


وحمل الرجال جثتين ملفوفتين إلى سيارة إسعاف، بينما قام آخرون بجمع أشياء من الجزء الداخلي المكشوف من السيارة ووضعوها في حقيبة.


ولم يهدأ القتال – بما في ذلك حول أكبر مستشفى في القطاع – وأفادت أحدث حصيلة من وزارة الصحة في قطاع غزة أن 82 شخصا آخرين على الأقل استشهدوا خلال الـ 24 ساعة الماضية. 


وأفاد المكتب الصحفي للوزارة بوقوع أكثر من 50 غارة جوية إسرائيلية خلال اليوم الماضي، استهدفت "منازل مدنية" في أنحاء القطاع الساحلي، فضلا عن إطلاق نيران الدبابات في منطقة مدينة غزة وجنوب غزة.

 

الجيش الإسرائيلي

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