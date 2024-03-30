عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هنحول الورق دولارات.. صاحب معرض سيارات يحتجز أجنبيان ويجبرهما على توقيع إيصالات أمانة بأكتوبر

صدى البلد

انتقم صاحب معرض سيراميك من أجنبيين بعدما حاولا النصب عليه واقناعه بتحويل الورق الى دولارات فاحتجزهما وأجبرهما على توقيع إيصالات أمانة في أكتوبر. 

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة باحتجاز شخصين داخل معرض سيراميك بالحي الرابع بدائرة القسم.

انتقل العقيد أحمد أبو بكر، مفتش مباحث أكتوبر، والمقدم أحمد السويركي، وكيل فرقة أكتوبر والقوة المرافقة لهما، إلى مكان المعرض.

وتبين احتجاز “بيفو، ج”، 49 سنة، غيني الجنسية، و"محمد، ع"، 38 سنة، سوداني الجنسية، داخل معرض سيراميك ملك “حمادة، س”، 38 سنة، صاحب المعرض.

وبسؤال الثالث، أفاد أن الأول والثاني قاما بالنصب عليه وعرضا عليه شراكة في شركة تسويق عقاري، وبعد ذلك أحضرا صندوقا بادعاء تحويل الأوراق لدولارات وأثناء ذلك شعر أنهما يقوما بالنصب عليه فقام باحتجازهم في المعرض وإكراههما على التوقيع على 10 إيصالات أمانة، وتولت النيابة التحقيق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراء عاجل من الكاف تجاه حكم مباراة الأهلي وسيمبا

700 جنيه زيادة|الذهب يخالف التوقعات بشكل مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

فتاة البراجيل حست بالذنب| قصة انتحـ ار رحاب ضحية صراع الحب.. تفاصيل

شوبير يصنع التاريخ .. حسن المستكاوي يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام سيمبا

30 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل ملحوظ.. وهذا ثمن كرتونة البيض الأحمر

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر

الحق اشتري سيارة قبل هذا الموعد..عضو مجلس إدارة شعبة السيارات يكشف أفضل توقيت

جوا.. مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات على قطاع غزة

ترشيحاتنا

الإغاثة الطبية في غزة: مستشفيات خان يونس خرجت عن الخدمة بالكامل

أحمد عمر هاشم يكشف عن موقف لابن عمه أسير اليهود في غزة

176 ألف جنيه شهريا| رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي مطاعم الوجبات السريعة بأمريكا.. زيادة 25%

شيخ الأزهر يعزي وزير التعليم العالي في وفاة شقيقه

12 قارئا للتهجد.. الجامع الأزهر يستعد للعشر الأواخر من رمضان

فرنسا: نحشد جهودنا إلى جانب مصر لصالح المدنيين في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|إلهام شاهين تتألق في سحور رمضان بهذه الإطلالة.. 5 أطعمة غير متوقعة لصحة الكلى

جوا.. مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات على قطاع غزة

السكوتر الدبابة للطرق الوعرة.. مواصفاته وكيف يعمل؟

حرب صلاة الغروب ثورة شعبية صقلية .. لماذا سميت بهذا الاسم؟

فيديو

هربا من الشرطة.. التحقيق مع إحسان الترك بسبب سقوط شخص من بلكونة منزله

رؤوف عبد العزيز: مسلسل سر إلهي مليان عضلات تمثيلية والمودة أخرجت طاقتهم

رؤوف عبد العزيز: هدف مسلسل سر إلهي توحيد الأسرة وروجينا تمدنا بالايجابية

جوا.. مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ