هنحول الورق دولارات.. صاحب معرض سيارات يحتجز أجنبيان ويجبرهما على توقيع إيصالات أمانة بأكتوبر

انتقم صاحب معرض سيراميك من أجنبيين بعدما حاولا النصب عليه واقناعه بتحويل الورق الى دولارات فاحتجزهما وأجبرهما على توقيع إيصالات أمانة في أكتوبر.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة باحتجاز شخصين داخل معرض سيراميك بالحي الرابع بدائرة القسم.

انتقل العقيد أحمد أبو بكر، مفتش مباحث أكتوبر، والمقدم أحمد السويركي، وكيل فرقة أكتوبر والقوة المرافقة لهما، إلى مكان المعرض.

وتبين احتجاز “بيفو، ج”، 49 سنة، غيني الجنسية، و"محمد، ع"، 38 سنة، سوداني الجنسية، داخل معرض سيراميك ملك “حمادة، س”، 38 سنة، صاحب المعرض.

وبسؤال الثالث، أفاد أن الأول والثاني قاما بالنصب عليه وعرضا عليه شراكة في شركة تسويق عقاري، وبعد ذلك أحضرا صندوقا بادعاء تحويل الأوراق لدولارات وأثناء ذلك شعر أنهما يقوما بالنصب عليه فقام باحتجازهم في المعرض وإكراههما على التوقيع على 10 إيصالات أمانة، وتولت النيابة التحقيق.