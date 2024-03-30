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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كنز مزيف.. سقوط شابين بحوزتهما 322 تمثالا أثريا مقلدا في كرداسة

صدى البلد

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في إلقاء القبض على عاملين بتهمة الإتجار في قطع تماثيل أثرية مقلدة، وبحوزتهما 322 قطعة للنصب على المواطنين بمنطقة كرداسة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، بالقبض على “غازي، ف”، 24 سنة، عامل، و"أسامة، ط"، 28 سنة.

وعُثر في مسكنهما على 298 تمثالا صغيرا، 21 تمثالا كبيرا، و3 قطع جيرية، وتم القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار فيها والنصب على المواطنين بأنها أثرية، وتولت النيابة التحقيق.

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