أهالي المطرية يجهزون وجبات لإفطار الصائمين .. شاهد

قرر أهالي المطرية إعداد مائدة إفطار جماعي جديدة، بالتزامن من اليوم التاسع عشر من شهر رمضان المبارك، وذلك بعد نجاح المائدة الكبرى التي أعدوها في يوم 15 رمضان للعام العاشر على التوالي، والتي حضرها عدد من الوزراء والشخصيات العامة والفنانين.

أعد أهالي المطرية أمس مائدة إفطار جماعي لـ 12 ألف صائم، في منطقة ترعة العزارلي وذلك بالتزامن مع نجاح المائدة الكبرى التي نظموها وتصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

شارك عدد كبير من أهالي المطرية في إعداد وتنظيم مائدة الإفطار الجماعي اليوم، حيث أعدوا طنا ونصف فراخ ولحمة من أجل إعداد وجبات إفطار لتوزيعها على 12 ألف صائم في أكبر مائدة إفطار.

ونظم أهالي المطرية مائدة إفطار جماعي أمس بعد نجاح المائدة الكبرى التي نظموها في يوم 15 رمضان، والتي تم من خلالها توزيع وجبات إفطار على 30 ألف صائم، في أجواء تسودها البهجة والسعادة والتعاون بين المئات من أهالي المنطقة، والذين بدأوا في إعداد وجبات الإفطار منذ الساعة السادسة صباحًا.

كما كان قد شارك عدد كبير من المواطنين من مختلف المحافظات، في حضور إفطار المطرية الذي أُقيم في 15 رمضان الجاري؛ وذلك حرصًا منهم على حضور هذا الحدث الذي يعتبر من أهم الأحداث الرمضانية التي ينتظرها الملايين.





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