لجنة التحقيق الروسية تحدد هويات 134 من ضحايا هجوم كروكوس الإرهابي

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم السبت، تحديد هويات 134 شخصا قتلوا في الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي" قرب موسكو، في 22 مارس 2024.

وذكرت اللجنة في بيان أن "رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين عقد اجتماعًا عملياتيًا، استمع خلاله إلى تقرير من فريق التحقيق حول التقدم المحرز في التحقيق الخاص بالقضية الجنائية للعمل الإرهابي في كراسنوغورسك، وفي الوقت الحالي أمكن للتحقيق التعرف على 134 شخصًا قُتلوا نتيجة للهجوم الإرهابي".

وأضاف البيان: "لفت باستريكين الانتباه إلى ضرورة تحديد جميع الأحداث التي سبقت الهجوم الإرهابي بالتفصيل، الأمر الذي سيسمح بتحديد الدائرة الكاملة للمتواطئين، والأهم من ذلك، منظميه وعملائه".

وتابع البيان أن الفحوص الجينية مستمرة لتحديد هويات الضحايا المجهولين الباقين، وأن المحققين وعلماء الجريمة يعملون على مدار الساعة.

واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس 2024، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.