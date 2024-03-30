توتنهام يقلب الطاولة على لوتون تاون بالفوز 2-1 في الدوري الإنجليزي

نجح توتنهام هوتسبير في الفوز على ضيفه لوتون تاون بنتيجة 2-1، اليوم السبت، ضمن المرحلة 30 من الدوري الإنجليزي.

وتأخر سبيرز منذ الدقيقة الثالثة بهدف الهولندي تاهيث تشونج، ثم عجز عن ترجمة أفضليته والفرص العديدة التي حصل عليها لتبقى النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول.

وبهدية من البوركيني عيسى كابوريه الذي حوّل الكرة في شباك فريقه بضغط من المهاجم الألماني تيمو فيرنر (51)، عاد فريق بوستيكوجلو الى اللقاء وصولا لخطف هدف الفوز الـ17 للموسم بفضل سون بعد تمريرة من الويلزي برينان جونسون في الدقيقة 86.

وتقدم سبيرز موقتا للمركز الرابع برصيد 56 نقطة وبفارق الأهداف أمام أستون فيلا الذي يلعب لاحقا مع ضيفه ولفرهامبتون.