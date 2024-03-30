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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصريحات نارية من عمر جابر قبل مواجهة فيوتشر بالكونفيدرالية

عمر جابر
عمر جابر

تحدث عمر جابر نجم الزمالك، عن مواجهة مودرن فيوتشر، غدا الأحد، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، على ستاد السلام.

قال جابر في المؤتمر الصحفي قبيل المباراة: "نحن على ثقة من تقديم مباراة كبيرة أمام فيوتشر، وتدربنا بشكل جيد خلال فترة التوقف الدولي، وتركيزنا ينصب على تحقيق نتيجة إيجابية في الذهاب".

من ناحية أخرى، أسفر الاجتماع الفني لمباراة الغد، عن ارتداء الزمالك لزيه التقليدي (القميص الأبيض والشورت الأبيض) مقابل الزي الأصفر لحارس المرمى.

أما مودرن فيوتشر، سيخوض اللقاء، بالزي الأحمر، مقابل الزي الأخضر لحارس مرمى الفريق.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين، الأحد 7 أبريل المقبل، على ستاد القاهرة، في إياب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية.

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