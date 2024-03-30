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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللبان : السنة النبوية تعرضت لهجمات عدة في القديم والحديث

صدى البلد

قال الدكتور محمد نصر اللبان، عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لقد تعرضت السنة النبوية لهجمات عدة في القديم والحديث، من ناحية الإنكار وناحية أخرى الطعن في رؤيتها والتشكيك في بعض الأحاديث.

وأضاف الدكتور محمد نصر اللبان، خلال برنامج "تسامح ورحمة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن تصديق نبوءة النبي حين قال: “ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله”.

تابع محمد نصر اللبان، ومن أشد الطعنات الموجهة إلى السنة النبوية فى عصرنا الحالى هو سوء فهم السنة من أعداءها والمنتسبين إليها، موضحا أن السبب فى ذلك أن هؤلاء لا يملكون مقومات الفهم ولا مؤهلات المعرفة بالسنة، ولقد تصدى العلماء للدفاع عن السنة سندا ومتنا، وكما اهتموا برواها اهتموا بفهم متونها

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