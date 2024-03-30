تشابك بالأيدي ونيران بالشوارع.. «القاهرة الإخبارية» تعرض صورا مباشرة لمظاهرات شرسة في تل أبيب

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، صورًا حصرية ومباشرة من المشاجرات بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين في تل أبيب، حيث أظهرت الصور تشابكًا بالأيدي.

فيما أشعل عدد من المتظاهرين النيران في الشوارع؛ من أجل تعطيل حركة مرور السيارات، حيث طالب المحتجون بضرورة إبرام صفقة لتبادل المحتجزين لدى حماس.

كما أن هناك مواجهات واسعة في تل أبيب بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يطالبون بصفقة تبادل للمحتجزين.

وقال أهالي المحتجزين الإسرائيليين إنهم لن يقفوا مكتوفي اليدين بعد الآن ولن يتوسلوا لحكومة نتنياهو، مشيرين إلى أن المظاهرات اليوم أكثر شراسة بتل أبيب.