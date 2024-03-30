لأول مرة .. 6 فعاليات خدمية في يوم واحد بنقابة الصحفيين

أعلن محمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، عن ٦ فاعليات تقام غدا بالنقابة .
وأوضح ، لأول مرة.. ٦ فعاليات خلال يوم واحد بنقابة الصحفيين احتفالا بـ ٨٣ عاماً على التأسيس غدا .
1️⃣ قافلة العيون المجانية
تنظم اللجنة قافلة العيون المجانية بالتعاون مع مركز الخبراء من ٤ إلى ٩ مساء الدور الأرضي.
2️⃣ تخفيضات على النظارات
بالتعاون مع مركز بصريات آي كير تصل إلى ٥٥ ٪ على النظارات و٥٠ ٪ على العدسات من ٤ إلى ٩ مساءً بالدور الأرضي.
3️⃣ التحاليل الطبية مجاناً للأعضاء
بالتعاون مع تكنو كلينك.. يتحمل الأعضاء المشتركين في مشروع العلاج صفر ٪ من ٤ إلى ٩ مساء بالدور الأرضي
4️⃣ العيادات الخارجية المجانية
بالدور الأول والكشف بأسبقية الحضور ، عيادة الكلى والمسالك ١٠ صباحاً ، وعيادة الأسنان ١١ صباحاً، وعيادة الجراحة العامة ٣ عصرًا
5️⃣ اجتماع لمناقشة حقوق وتحديات ذوي الإعاقة الساعة ٢ ظهراً بالدور الثالث
6️⃣ باقة مجانية على منصة بوجو بلس لمدة ٣ شهور ، يتواجد مندوبون من بوجو بلس لتفعيل التطبيق من ٣ عصرا إلى ٩ مساءً.