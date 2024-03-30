لأول مرة .. 6 فعاليات خدمية في يوم واحد بنقابة الصحفيين

أعلن محمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، عن ٦ فاعليات تقام غدا بالنقابة .

وأوضح ، لأول مرة.. ٦ فعاليات خلال يوم واحد بنقابة الصحفيين احتفالا بـ ٨٣ عاماً على التأسيس غدا .

1️⃣ قافلة العيون المجانية

تنظم اللجنة قافلة العيون المجانية بالتعاون مع مركز الخبراء من ٤ إلى ٩ مساء الدور الأرضي.

2️⃣ تخفيضات على النظارات

بالتعاون مع مركز بصريات آي كير تصل إلى ٥٥ ٪؜ على النظارات و٥٠ ٪؜ على العدسات من ٤ إلى ٩ مساءً بالدور الأرضي.

3️⃣ التحاليل الطبية مجاناً للأعضاء

بالتعاون مع تكنو كلينك.. يتحمل الأعضاء المشتركين في مشروع العلاج صفر ٪؜ من ٤ إلى ٩ مساء بالدور الأرضي

4️⃣ العيادات الخارجية المجانية

بالدور الأول والكشف بأسبقية الحضور ، عيادة الكلى والمسالك ١٠ صباحاً ، وعيادة الأسنان ١١ صباحاً، وعيادة الجراحة العامة ٣ عصرًا

5️⃣ اجتماع لمناقشة حقوق وتحديات ذوي الإعاقة الساعة ٢ ظهراً بالدور الثالث

6️⃣ باقة مجانية على منصة بوجو بلس لمدة ٣ شهور ، يتواجد مندوبون من بوجو بلس لتفعيل التطبيق من ٣ عصرا إلى ٩ مساءً.

