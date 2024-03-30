أستاذ علوم سياسية: ليس لإسرائيل أي خيارات بسبب التخبط في حكومتها المتطرفة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إنه ليس لإسرائيل أي خيارات بسبب التخبط في الحكومة المتطرفة والشارع الإسرائيلي الذي يضغط بضرورة إبرام صفقة تبادل للمحتجزين.

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، لن تجرؤ إسرائيل على دخول رفح الفلسطينية بشكل عسكري، بسبب الخلافات بين نتنياهو والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحاول إرهاب إسرائيل للتراجع عن فكرة دخول رفح الفلسطينية عسكريًا من خلال ورقة الدعم العسكري والأسلحة، بالإضافة إلى المظاهرات التي تشتد في تل أبيب.

ونوه بأن الداخل الإسرائيلي مذبذب ومتهلهل، مؤكدًا أن اعتماد إسرائيل القوة العسكرية في غزة من أجل حفظ ماء الوجه، وإخفاء الفشل الذي يواجهونه في القطاع.