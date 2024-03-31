اليوم .. الإفطار السنوى للصحفيين والاحتفال بالذكرى 83 لتأسيس النقابة

تنظم نقابة الصحفيين، اليوم إفطارها السنوى ، يعقبه الاحتفال بذكرى العيد الثالث والثمانين لإنشاء نقابة الصحفيين.

يوم الأرض الفلسطيني 30 مارس

يشارك فى حفل الإفطار، الذى يأتى متزامنًا مع يوم الأرض الفلسطيني 30 مارس، ومرور ما يقرب من 6 أشهر على العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطينى، عدد من الصحفيين الفلسطينيين بعضهم وصل للقاهرة خلال الأيام القليلة الماضية قادمًا من غزة.



وقال خالد البلشى نقيب الصحفيين إنه تمت دعوة الزملاء الفلسطينيين، تقديرًا لصمودهم، وصمود الشعب الفلسطيني الأسطوري فى وجه العدوان الصهيوني، وتأكيدًا من النقابة المصرية فى عيدها الثالث والثمانين على أن أبوابها ستظل مفتوحة لنصرة القضية الفلسطينية، وإحياءً ليوم الأرض الفلسطيني، واستبسال الفلسطينيين في الدفاع عن أرضهم ضد محاولات التهويد والتهجير.



يعقب الإفطار فى الثامنة مساءً، مؤتمر تضامني مع الشعب الفلسطيني فى ذكرى يوم الأرض، يتحدث فيه عدد من الصحفيين الفلسطينيين القادمين من غزة مؤخرًا، وكذلك ممثلون عن تليفزيون فلسطين.



ويختتم اليوم فى التاسعة بحفل فنى تحييه فرقة المرعشلي السورية للإنشاد الدينى بمناسبة ذكرى تأسيس النقابة، تقدم خلاله عددًا من الأغنيات الخاصة بفلسطين، وكذلك ابتهالات وتواشيح دينية، بمناسبة شهر رمضان المعظم.

