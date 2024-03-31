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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ تاريخ: استعادة الماضي في الروايات لا تتم بشكل كامل

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، إنه عند محاولة استعادة الأحداث التاريخية نجد بعض المؤرخين يتجاهلون بعض الفترات أو تهميشها، وبالتالي لا نستطيع استعادة الماضي كله.

وأضاف خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": دائمًا أقول لطلابي، أن هناك دائمًا اختلاف في الروايات التاريخية، لذلك لا توجد حقيقة تاريخية واحدة، واستعادة الماضي مرة أخرى لا تتم بشكل كامل كما يعتقد البعض.

ونوه، بأن هناك فصل في النقد التاريخي ما يسمى "الحكي والحكاية وإعادة الحكي"، فهناك مسافات بين الثلاث كلمات، وبالتالي سنجد اختلافات من شخص لآخر، لذا فلا نجد حقيقة تاريخية واحدة.

وأشار، إلى أن الكاميرا تصور شيء في الدراما، وبالتالي فلدينا القدرة على تسليط الضوء على جانب معين، ففي المقابل نجد جوانب أخرى مخفية وهذا أمر وراد في السردية التاريخية.

وانطلقت السبت أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج الشاهد، تحت عنوان شهادات خاصة على «الإخوان - الحشاشين»، للدكتور محمد الباز على قناة extra news. 

ويكشف "الباز" في الموسم الجديد ببرنامج الشاهد، شهادات جديدة على تاريخ طائفة «الحشاشين»، كجماعة دموية قتالية وأوجه الشبه بينها وبين جماعة الإخوان الإرهابية في الأهداف والنوايا، التي تحرض على العنف والقتل وسفك الدماء.

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