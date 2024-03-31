يفكر في النهائي.. كولر يراقب لقاء يانج أفريكانز وصن داونز

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على متابعة لقاء صن داونز ويانج أفريكانز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا التي انتهت بالتعادل السلبي.

ونشر كولر صورة له خلال متابعته للقاء وقال: "هل رأيت أنت أيضا اللقاء؟".

وكان الأهلي قد فاز على سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بهدف دون رد خارج أرضه.

وحال مر الأهلي من عقبة سيمبا في ربع النهائي سيلاقي الفائز من مازيمبي وبيترو أتليتكو الأنجولي فيما قد يصطدم بصن داونز أو يانج أفريكانز في المباراة النهائية.

ومنح كولر لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة بعد العودة من تنزانيا صباح اليوم وتحقيق نتيجة إيجابية تضاعف من حظوظ الفريق في العبور لنصف النهائي.

ويلتقي الأهلي في لقاء الإياب أمام سيمبا على ستاد القاهرة مساء الجمعة المقبل، وفي حالة تخطيه دور نصف النهائي يلاقي صن داونز أو يانج أفريكانز حال تخطيهما دور نصف النهائي.



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