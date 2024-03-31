أخبار التكنولوجيا.. الكونجرس يحظر على موظفيه استخدام هذا التطبيق من مايكروسوفت.. وخلاف جديد بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت تسريبات أن شركة شاومي تستعد لإطلاق هاتف Xiaomi POCO F6 المميز والمخصص للفئة المتوسطة والشبابية، كما سيضم الهاتف عددًا من المواصفات الكبيرة.

كشفت عدد من التسريبات أن شركة وان بلس الصينية تستعد لإطلاق تحفة جديدة من هواتف الفئة المتوسطة خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث ستقدم هاتف OnePlus Nord CE4 بمواصفات فائقة.

كشفت تقارير أن شركة مايكروسوفت وشركة OpenAI المُطورة لـ ChatGPT تعملان على خطط لمشروع مركز بيانات ضخم قد يتكلف ما يصل إلى 100 مليار دولار.

زعم الملياردير ورجل الأعمال إيلون ماسك أن شركة ميتا حصلت "زورًا" على الفضل في المبيعات التي جاءت من منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به، X، والمعروفة سابقًا باسم "تويتر".

أفادت تقارير بأن مجلس النواب الأمريكي فرض حظرًا صارمًا على استخدام موظفيه لبرنامج Copilot من شركة مايكروسوفت، وهو برنامج الدردشة الآلي الخاص بالشركة والقائم على الذكاء الاصطناعي.

رفع عدد من معلني فيسبوك وإنستجرام دعوى قضائية جماعية ضد شركة "Meta" ميتا مقابل تعويضات تصل قيمتها لـ 7 مليارات دولار.