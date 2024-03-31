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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. الكونجرس يحظر على موظفيه استخدام هذا التطبيق من مايكروسوفت.. وخلاف جديد بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

شاومي تستعد لإطلاق عملاق الفئة المتوسطة Xiaomi POCO F6

 

كشفت تسريبات أن شركة شاومي تستعد لإطلاق هاتف Xiaomi POCO F6  المميز والمخصص للفئة المتوسطة والشبابية، كما سيضم الهاتف عددًا من المواصفات الكبيرة.

 

تسريبات تكشف مواصفات جبارة لهاتف وان بلس OnePlus Nord CE4 

 

كشفت عدد من التسريبات أن شركة وان بلس الصينية تستعد لإطلاق تحفة جديدة من هواتف الفئة المتوسطة خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث ستقدم هاتف OnePlus Nord CE4 بمواصفات فائقة.

 

تقارير: مايكروسوفت تعمل على أضخم مشروع للذكاء الاصطناعي مع Open AI 

 

كشفت تقارير أن شركة مايكروسوفت وشركة OpenAI المُطورة لـ ChatGPT تعملان على خطط لمشروع مركز بيانات ضخم قد يتكلف ما يصل إلى 100 مليار دولار.

 

خلاف جديد بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج .. ما القصة ؟ 

 

زعم الملياردير ورجل الأعمال إيلون ماسك أن شركة ميتا حصلت "زورًا" على الفضل في المبيعات التي جاءت من منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به، X، والمعروفة سابقًا باسم "تويتر".


الكونجرس يحظر على موظفيه استخدام هذا التطبيق من مايكروسوفت 

 

أفادت تقارير بأن مجلس النواب الأمريكي فرض حظرًا صارمًا على استخدام موظفيه لبرنامج Copilot من شركة مايكروسوفت، وهو برنامج الدردشة الآلي الخاص بالشركة والقائم على الذكاء الاصطناعي.

 

تضليل المعلنين.. ميتا تواجه دعوى قضائية بتعويضات 7 مليارات دولار 

 

رفع عدد من معلني فيسبوك وإنستجرام دعوى قضائية جماعية ضد شركة "Meta" ميتا مقابل تعويضات تصل قيمتها لـ 7 مليارات دولار.

 

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