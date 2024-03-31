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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تعتزم تزويد أوكرانيا بعربات مدرعة وصواريخ

صدى البلد

أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن باريس تعتزم تزويد أوكرانيا بحزمة مساعدات جديدة تشمل "المئات" من العربات المدرعة والصواريخ المضادة للطائرات.

وقال لوكورنو في مقابلة مع صحيفة "لاتريبيون" نشرت في وقت متأخر السبت "للسيطرة على خط أمامي واسع مثل هذا، يحتاج الجيش الأوكراني على سبيل المثال إلى مركبات VAB الخاصة بنا: إنها ضرورية جدا لتنقل القوات".

وتقوم فرنسا حاليا بالتخلص التدريجي من هذه المركبات التي يزيد عمر بعضها عن 40 عاما لتحل مكانها مركبات "غريفون" المدرعة الجديدة، لكن ليكورنو أشار إلى أن المركبات القديمة "لا تزال صالحة للعمل".
وأضاف "نتحدث عن المئات منها لعام 2024 وأوائل 2025".

 

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