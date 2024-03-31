بعد قليل .. الحكم على المتهم في واقعة تلحين القرآن الكريم

تنظر محكمة جنح مستأنف النزهة المنعقدة بالعباسية بعد قليل الحكم في استئناف الملحن أحمد حجازي على حكم حبسه 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه بتهمة ازدراء الأديان.



قضت محكمة جنح النزهة، بحبس الملحن أحمد حجازي 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه، بتهمة ازدراء الأديان، بعدظهوره في مقطع فيديو وهو يقرأ القرآن على ألحان العود.

وكان قد أعرب الموسيقار أحمد حجازى عن بالغ أسفه وحزنه لما سببه للعامة والخاصة بسبب ظهور مقطع فيديوقديم منذ عام ٢٠٠٠م، وبعدما أثار المقطع موجة عارمة من الغضب الشديد بعد نشره، وظهر الملحن أحمد حجازيفي الفيديو، وهو يعلم شاب قراءة سورة يس على ألحان الموسيقى، وأثار هذا الجدل بين المواطنين، ووصفوا هذابإنه إهانة لـ آيات القرآن الكريم.

وقال أحمد حجازي في تصريحات له: أعتذر إلى كل الغيورين على القرآن الكريم وفى مقدمتهم الأزهر الشريف ونقابةقراء القرآن الكريم ومشيخة عموم المقارئ المصرية وإلى مسلمى العالم عن الخطأ الذى وقعت فيه.

وأضاف: وأؤكد أن القرآن الكريم له قدسيته ووقاره وجلاله. ولا يجوز أن يلحن منه شيئا على الإطلاق. فهو كلام الله عزوجل ودستورونا السماوى المعجز وما كنت أقصد المعنى الذى ظهر فى المقطع المنتشر على وسائل التواصلالاجتماعى.

وتابع: وعلى هذا أتقدم بخالص الاعتذار إلى الأزهر الشريف وإلى نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم ومشيخة عمومالمقارئ المصرية، وإلى مسلمى العالم وإلى كل الغيورين على كتاب الله عز وجل، وأتعهد بعدم تكرار ما حدث مرةأخرى بإذن الله.