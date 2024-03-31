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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 7 سفن، كما تم تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و742 شاحنة و65 سيارة.


وأوضح المركز - في بيان صادر اليوم /الأحد/ - أن حركة الواردات شملت 3500 طن بضائع، و337 شاحنة و61 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، و405 شاحنات و4 سيارات.


وأضاف أن ميناء سفاجا شهد اليوم مغادرة 3 سفن وهي (الحرية 1 - دليلة - أمل)، بينما استقبل الميناء السفينتين (الحرية 2 - بوسيدون إكسبريس)، 
كما شهد ميناء نويبع تداول 3200 طن بضائع و377 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي (كوين نفرتيتي - أور - سينا)، فيما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1241 راكبًا بموانئها.
 

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