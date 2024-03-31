تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 7 سفن، كما تم تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و742 شاحنة و65 سيارة.



وأوضح المركز - في بيان صادر اليوم /الأحد/ - أن حركة الواردات شملت 3500 طن بضائع، و337 شاحنة و61 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، و405 شاحنات و4 سيارات.



وأضاف أن ميناء سفاجا شهد اليوم مغادرة 3 سفن وهي (الحرية 1 - دليلة - أمل)، بينما استقبل الميناء السفينتين (الحرية 2 - بوسيدون إكسبريس)،

كما شهد ميناء نويبع تداول 3200 طن بضائع و377 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي (كوين نفرتيتي - أور - سينا)، فيما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1241 راكبًا بموانئها.

