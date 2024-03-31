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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

سلامتك تهمنا.. العمل: نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في القطاع الصحي بالإسكندرية

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية فعاليات ندوات للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية ، وذلك بمستشفي الطلبة بسبورتنج، و مركز الدخيلة لطب الأسرة بعنوان السلامة في القطاع الصحي ، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة ، والتي تأتي ضمن سلسلة الندوات والورش التي يتم تنفيذها  في إطار  مبادرة "سلامتك تهمنا"والتي أطلقتها  الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل بكافة المحافظات ، حيث تضمنت الفعاليات مجموعة من المحاضرات  العلمية والتثقيفية  حول :تقييم وتحليل المخاطر، والمخاطر الكيميائية وطرق الوقاية منها ، والمخاطر الفيزيائية في منشآت القطاع الصحي وكيفية الوقاية منها ،  وإجراءات التحكم والسيطرة عليها،  وإصابات العمل والأمراض المهنية والأمراض المزمنة والحوادث الجسيمة .

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، أن تلك الفعاليات تأتي لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف القطاعات  للتوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية واهمية تطبيقها لحماية العنصر البشرى والممتلكات والمترددين على المنشآت من مخاطر بيئة العمل بأنواعها  وتوفير مناخ عمل آمن ، وأضاف وكيل المديرية أن الفعاليات شارك وحاضر فيها المهندس مصطفي عبد الحليم بمكتب السلامة بالدخيلة ، والمهندسة منال محمود مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بشرق ، والمهندسة سماح قنديل مفتش السلامة والصحة المهنية بالمديرية ، ومؤكداً استمرار تنظيم ندوات التوعية فى مختلف قطاعات العمل داخل المحافظة إيماناً من المديرية بدورها الهام فى الحفاظ على العنصر البشري وحمايته وكذلك المنشآت والمترددين عليها فى ضوء خطة موضوعة تشرف على تنفيذها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية و تنفذها الإدارة المختصة بالمديرية والمكاتب التابعة لها.

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