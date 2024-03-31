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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرية العمل بالبحيرة تنظم ندوة توعوية

صدى البلد

قال مدير مديرية العمل بالبحيرة عثمان عبد الرسول إنه تم تنظيم ندوة توعوية للتأكيد على أهمية تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فيما يخص عمل الأطفال بهذا القطاع وتفعيل القرار 215 لسنة 2021 بشأن الأعمال المحظور عمل الأطفال فيها.


وأضاف مدير المديرية - في تقريره لوزارة العمل اليوم /الأحد/ - أنه تم تنظيم هذه الندوة بشركة المهندس لتجارة وصناعة الكيماويات بمركز أبو المطامير بحضور 19 عاملًا بالشركة، وذلك تنفيذًا للخطة الوطنية لمكافحة اسوأ اشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة (2018 - 2025).


وأوضح أن تنظيم هذه الندوة يأتي ضمن جهود المديرية لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، والتوعية بالحقوق والواجبات التي كفلها القانون لكافة فئات العاملين، وانطلاقًا من دور وزارة العمل وحرصها على منع عمل الأطفال في الأعمال الخطرة.


وتابع عبد الرسول أن تلك الندوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف بأحكام القانون ومواده وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، لافتًا إلى أنه خلال الندوة تم التوعية بخطورة عمل الأطفال دون السن القانونية وعقوبة مخالفة أحكام القانون فيما نص على ذلك.


كما تطرقت الندوة لشرح مواد القانون الخاصة بعمل الأطفال المادة (98) الخاصة بتعريف الطفل في القانون، والمادة (99) الخاصة بحظر تشغيل الأطفال من الجنسين قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي أو 14 سنة أيهما أكبر، والمادة (101) الخاصة بحظر تشغيل الأطفال أكثر من 6 ساعات يوميًا يتخللها فترة للراحة وتناول الطعام.
 

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