جمال علام يفجر مفاجأة مدوية بشأن عينة منشطات رمضان صبحي.. تفاصيل

كشف اللاعب أحمد حسن عن وجود عينه إبجابية من المنشطات لرمضان صبحي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:"جمال علام : نعم هناك خطاب من لجنة المنشطات بايجابية عينة رمضان صبحى".

كشف اللاعب أحمد حسن عن وجود عينة منشطات "فاسدة" لرمضان صبحي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:"مصدر.. الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات تخطر اتحاد الكرة بوجود عينة منشطات "فاسدة" لرمضان صبحي وتطلب إجراء عينة جديدة له".

وقع رمضان صبحي، جناح فريق بيراميدز، على عقد جديد مع ناديه يمتد لثلاث سنوات، لينتهي في صيف 2027.

وكتب هشام حنفى نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "رمضان صبحي يجدد تعاقده مع نادي بيراميدز لمدة 3 سنوات".

وينتهي عقد رمضان صبحي مع بيراميدز في 30 يونيو من عام 2025.

ولم يحقق رمضان صبحى أي لقب في 3 مواسم شارك خلالها في 115 مباراة، ووصول فريقة إلى 3 نهائيات، بالكونفدرالية وكأس مصر وكأس السوبر، في حين حصد مع الأهلي 8 بطولات خلال 124 مباراة