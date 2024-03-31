محافظ القاهرة يشهد احتفال طائفة الأرمن الأرثوذكس بعيد القيامة بالكنيسة

شهد محافظ القاهرة خالد عبدالعال، اليوم احتفال طائفة الأرمن الأرثوذكس بعيد القيامة برئاسة المطران أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر وذلك بكنيسة الأرمن الأرثوذكس بشارع رمسيس.

وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد، مشيدًا بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصري الأمة، مؤكدًا على الروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، لافتًا إلى أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين، متمنيًا دوام الاستقرار على مصر، وداعيًا أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام ، وتأكيدًا لصلات الترابط والأخوة بين المصريين والشعوب جميعًا.

شهد الإحتفال إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية وعدد من كبار رجال الدولة.