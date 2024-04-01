عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اليوم.. حزب المصريين الأحرار ينظم قافلة طبية مجانية للكشف على العيون بالقاهرة

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

نظم حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، اليوم الإثنين، قافلة طبية مجانية للكشف على العيون، تحت عنوان "نور عينك"، وذلك بالتعاون مع مركز سفير لطب وجراحة العيون، بمقر الحزب الرئيسي 140 شارع العروبة.

وتبدأ القافلة من الساعة الثامنة مساءً حتى العاشرة مساءً، بحضور نخبة من أطباء وأساتذة طب وجراحات العيون.

وتأتي هذه القافلة في إطار قوافل الخير التي يعمل عليها الحزب لخدمة المواطنين.

وقال النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن تنظيم هذه القافلة، يأتي إيمانا من الحزب بأهمية توفير الخدمات الصحية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم، بمشاركة وتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأضاف أن القافلة تستهدف الكشف المبكر عن أمراض العيون وعلاجها، لافتا إلى أن الحزب يسعى إلى تنظيم المزيد من القوافل الطبية في مختلف تخصصات الطب خلال الفترة المقبلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب محافظات مصر طوال الأسبوع الأخير من رمضان

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير عن فوز الزمالك على فيوتشر بالكونفدرالية

تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس|شد شعور وضرب مبرح.. والسبب الغيرة على "شاب"

عاجل.. القبض على مزارع لاتهامه في واقعة انهيار جسر ترعة الإسماعيلية

10 جنيهات في الكيلو.. تراجع كبير بأسعار الدواجن الآن بالأسواق

سورة تفتح خلايا مخك.. داوم عليها فى رمضان وسترى العجب

رد فعل قوي من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على فيوتشر

مرور القاهرة: رفع آثار حادث التصادم أمام الأهلي ونقل 12 مصاباً للمستشفيات

موضوعات متعلقة

غدا.. حزب المصريين الأحرار ينظم قافلة طبية مجانية للكشف على العيون

حزب الشعب الجمهوري ينظم أكبر احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات بالجيزة

طريقة الحصول على حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر وفقا للقانون

4 مخالفات تعرضك للحبس والغرامة وفقا لقانون تنظيم الاتصالات

تحذير لهؤلاء| الاستيلاء علي بيانات البطاقات البنكية يعرضك لعقوبة مشددة بأمر القانون

أحذر.. ارسال هذه المسدجات الإلكترونية للأشخاص يعرضك للحبس بأمر القانون

كيف تصدت الدولة لجرائم انتهاك خصوصية الآخرين.. القانون يرد

طريقة الحصول على معاش الأطفال بالأوراق والمستندات بموجب القانون

ترشيحاتنا

رضا عبد العال: علامات استفهام حول استبعاد سيد نيمار من مباريات الزمالك

نزلت 20 جنيهًا.. انخفاض حاد فى أسعار الدواجن قبل العيد بأيام

هل يكتب الله الأقدار في ليلة القدر.. ولماذا تتبدل من عام لآخر؟| أسرار يُغفل عنها

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مصرع جندي من الكتيبة 77 في غزة

رضا عبد العال: صن داونز المنافس الوحيد للأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب محافظات مصر طوال الأسبوع الأخير من رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباءة أنيقة.. كارمن سليمان تستعرض رشاقتها | شاهد

فستان لافت.. هاجر أحمد تستعرض جمالها

لوك جديد.. غادة عبد الرازق تشعل السوشيال ميديا

تيشرتات بصور والدهما.. إيمي ودنيا سمير غانم تخطفان الأنظار

فيديو

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

إجازة عيد الفطر 2024 .. عدد أيام عطلة الموظفين وموعدها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ