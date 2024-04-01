اليوم.. حزب المصريين الأحرار ينظم قافلة طبية مجانية للكشف على العيون بالقاهرة

نظم حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، اليوم الإثنين، قافلة طبية مجانية للكشف على العيون، تحت عنوان "نور عينك"، وذلك بالتعاون مع مركز سفير لطب وجراحة العيون، بمقر الحزب الرئيسي 140 شارع العروبة.

وتبدأ القافلة من الساعة الثامنة مساءً حتى العاشرة مساءً، بحضور نخبة من أطباء وأساتذة طب وجراحات العيون.

وتأتي هذه القافلة في إطار قوافل الخير التي يعمل عليها الحزب لخدمة المواطنين.

وقال النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن تنظيم هذه القافلة، يأتي إيمانا من الحزب بأهمية توفير الخدمات الصحية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم، بمشاركة وتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأضاف أن القافلة تستهدف الكشف المبكر عن أمراض العيون وعلاجها، لافتا إلى أن الحزب يسعى إلى تنظيم المزيد من القوافل الطبية في مختلف تخصصات الطب خلال الفترة المقبلة.