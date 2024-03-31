عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحفيون يتجمعون على مائدة الإفطار والاحتفال بالذكرى 83 لتأسيس النقابة

صدى البلد

تجمع عدد كبير من الصحفيين وأسرهم فى حفل الإفطار السنوى الذى تنظمه النقابة سنويا .

ونظمت نقابة الصحفيين، اليوم إفطارها السنوى ، الذي يعقبه الاحتفال بذكرى العيد الثالث والثمانين لإنشاء نقابة الصحفيين. 

 يوم الأرض الفلسطيني 30 مارس

يشارك فى حفل الإفطار، الذى يأتى متزامنًا مع يوم الأرض الفلسطيني 30 مارس، ومرور ما يقرب من 6 أشهر على العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطينى، عدد من الصحفيين الفلسطينيين بعضهم وصل للقاهرة خلال الأيام القليلة الماضية قادمًا من غزة.

وقال خالد البلشى نقيب الصحفيين إنه تمت دعوة الزملاء الفلسطينيين، تقديرًا لصمودهم، وصمود الشعب الفلسطيني الأسطوري فى وجه العدوان الصهيوني، وتأكيدًا من النقابة المصرية فى عيدها الثالث والثمانين على أن أبوابها ستظل مفتوحة لنصرة القضية الفلسطينية، وإحياءً ليوم الأرض الفلسطيني، واستبسال الفلسطينيين في الدفاع عن أرضهم ضد محاولات التهويد والتهجير. 

ويعقب الإفطار ، مؤتمر تضامني مع الشعب الفلسطيني فى ذكرى يوم الأرض، يتحدث فيه عدد من الصحفيين الفلسطينيين القادمين من غزة مؤخرًا، وكذلك ممثلون عن تليفزيون فلسطين.

كما نظمت النقابة حفل فنى تحييه فرقة المرعشلي السورية للإنشاد الدينى بمناسبة ذكرى تأسيس النقابة، تقدم خلاله عددًا من الأغنيات الخاصة بفلسطين، وكذلك ابتهالات وتواشيح دينية، بمناسبة شهر رمضان المعظم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكلف جميع مدارس الجمهورية بتنفيذ قرار عاجل .. الثلاثاء القادم

انتهاء أزمة السكر.. 6 كيلو لكل بطاقة تموين.. ومفاجأة عن سعره بالسوق

ماكانش العشم يا كابتن شوبير.. تعليق ساخر من ميدو على قضية المنشطات

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والإعدادية

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن عينة منشطات رمضان صبحي

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن رضا سليم لاعب الأهلي

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 .. تفاصيل عطلة الموظفين

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس آخر أسبوع في رمضان

ترشيحاتنا

2 أبريل.. خفض أسعار الدواجن بنسبة 15%

سيقودنا للهاوية.. عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مظاهرات حاشدة لعزل نتنياهو| فيديو

"منتجي الدواجن" يعلن مبادرة تخفيض الأسعار .. أعرف هتبقى بكام؟

فلسطين .. الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس

آلاف المتظاهرين في القدس يتجهون نحو منزل نتنياهو

ناصر منسي وشيكابالا في هجوم الزمالك أمام مودرن فيوتشر.. و«زيزو» بين البدلاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان بسيط.. هند صبري تستعرض جمالها |شاهد

عمرها 56 عامًا.. فورد موستانج الكلاسيكية تولد من جديد: رستو بسقف مفتوح

بالطربوش.. السفير الكوري يتصدر تريند السوشيال ميديا بعد زيارته الأماكن التاريخية بمصر

مسلسل جودر الحلقة 6.. الجنية رتيبة تنقذ ياسر جلال من الموت

فيديو

إجازة عيد الفطر 2024 .. عدد أيام عطلة الموظفين وموعدها

٪97 .. مفاجأة كشفتها الأقمار الصناعية عن سد النهضة

حر ورياح وشبورة| طقس غريب يخيم على مصر.. والأرصاد تحذر هؤلاء

أنا أهم مخرج.. هادي الباجوري يكشف سبب انفصاله عن ياسمين رئيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ