مقتـ.ل رواد أعمال إسرائيليين في مجال التكنولوجيا في حادث تحطم طائرة بكاليفورنيا

ظهرت أخبار من كاليفورنيا عندما فقد زوجان إسرائيليان بارزان، تم تحديدهما على أنهما لاعبة كرة القدم المحترفة السابقة ليرون بتروشكا ونعومي بتروشكا، حياتهما في حادث تحطم طائرة بالقرب من حدود نيفادا ليلة السبت. وكان الزوجان، المشهوران بمساهماتهما في صناعة التكنولوجيا، يقيمان في كاليفورنيا لعدة سنوات.

ووفقا لما نشرته الجارديان، وقع الحادث المميت عندما حاولت الطائرتان الهبوط في مطار تروكي تاهو بعد الساعة 6:30 مساءً بقليل بالتوقيت المحلي. وغادرت الطائرة، التي تم تحديدها على أنها طائرة TBM N960LP ذات محرك واحد، من مطار سينتينيال في دنفر، كولورادو، في وقت سابق من ذلك اليوم.

وتبدأ السلطات، بما في ذلك المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB) وهيئة الطيران الفيدرالية (FAA)، تحقيقات لتحديد سبب الحادث.

أشارت التقارير الأولية من شرطة تروكي إلى أن الطائرة المتساقطة لم تشكل أي تهديد للمباني القريبة، ولم يكن من الضروري إغلاق الطرق.

كان أفراد العائلة شخصيات معروفة على نطاق واسع في مجتمع التكنولوجيا الإسرائيلي، ومعروفين بأدوارهم كمستثمرين ورجال أعمال. وفقًا لمنفذ الأخبار الإسرائيلي CTech، قام الزوجان باستثمارات كبيرة في المشاريع المالية والتكنولوجية على مر السنين. قاموا أيضًا بتأسيس شركتهم، CommerceBid، ثم باعوها لاحقًا في عام 1999 مقابل مبلغ تجاوز 200 مليون دولار.

إلى جانب إنجازاتهم في قطاع التكنولوجيا، كان ليرون بتروشكا يتمتع بمسيرة مهنية بارزة كلاعب كرة قدم محترف، حيث مثل فريق كرة القدم الإسرائيلي هبوعيل رمات غان جفعتايم.

ومع تكشف التحقيقات في الحادث المأساوي، ترددت أصداء فقدان الزوجان في جميع أنحاء المجتمع الإسرائيلي والمجتمع التكنولوجي.