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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الحرب الإسرائيلي يدرس مقترح السماح لسكان غزة بالعودة لشمال القطاع

صدى البلد

أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية بأن مجلس الحرب يجتمع الليلة للتداول بشأن طلب رئيس الموساد السماح بعودة سكان غزة إلى شمال قطاع غزة، مما قد يمهد الطريق لاستئناف المفاوضات.

ومن المقرر أن تستأنف محادثات التهدئة بين إسرائيل وحماس في القاهرة يوم الأحد، كما كشفت وسائل الإعلام المصرية. ويأتي هذا التطور في أعقاب الدعوة الأخيرة التي أطلقها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في الصراع في غزة.

ووفقا لهيئة الإذاعة الإسرائيلية، من المقرر استئناف المفاوضات غير المباشرة، مما يشير إلى حدوث انفراج محتمل في الصراع المستمر. وفي الوقت نفسه، اندلعت الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب ومدن أخرى، حيث أعرب المتظاهرون عن إحباطهم إزاء عدم إحراز تقدم في تأمين إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة.

وسلطت التقارير الضوء على مشاعر العديد من الإسرائيليين الذين يعتبرون نتنياهو عائقا أمام التوصل إلى حل مع حماس. وتؤكد المطالبة بالتوصل إلى اتفاق لإعادة الأسرى، والتي استمرت لأكثر من 175 يومًا، الاستياء المتزايد من سياسات الحكومة.

وتجري الآن جهود للتوسط في صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، بقيادة مصر وقطر والولايات المتحدة. أثبتت المحاولات السابقة لوقف إطلاق النار أنها لم تدم طويلاً، مما زاد الآمال في أن تؤدي المفاوضات المتجددة إلى سلام دائم.

وبينما يواصل أصحاب المصلحة جهودهم الدبلوماسية، تظل محنة المتضررين من النزاع مصدر قلق ملح، مع تعليق الآمال على تحقيق انفراجة في المفاوضات.

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